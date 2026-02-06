Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нашли себя в бумагах Эпштейна? Можете жаловаться в пределах ЕС

Жители Латвии и других стран ЕС могут обращаться в Государственная инспекция данных за помощью по вопросам защиты персональных данных в связи с публикацией документов по делу осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Об этом агентству LETA сообщили в самой инспекции.

В DVI уточняют, что не обладают юрисдикцией в отношении действий американских властей. Однако гражданам Европейского союза доступны механизмы защиты в рамках соглашения ЕС–США о защите данных. Пострадавшие могут подать жалобу в инспекцию, которая затем будет передана компетентным органам США, либо обратиться напрямую в американский гражданский суд, если раскрытие данных причинило ущерб.

Ранее Министерство юстиции США признало, что при публикации материалов по делу Эпштейна в ряде случаев могли остаться незащищёнными чувствительные данные, включая информацию о жертвах. Ведомство объяснило это техническими и человеческими ошибками при обработке большого массива документов и заявило, что уже предприняты корректирующие меры — отдельные файлы удалены или отредактированы. Людей, чьи данные могли быть раскрыты, призвали сообщать об этом напрямую в министерство по электронной почте.

На этом фоне Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по факту публикации новых материалов по делу Эпштейна. Производство открыто по статье Уголовного закона о торговле людьми. Как сообщили в полиции, дело начато в Управлении по борьбе с организованной, тяжёлой и серийной преступностью после согласования с прокуратурой.

Основанием стали материалы, размещённые на официальном сайте ФБР, в которых Латвия упоминается как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. В опубликованных документах Латвия и Рига фигурируют сотни раз, также упоминаются имена латвийских моделей, модельных агентств и личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками.

Более подробные комментарии полиция пока не предоставляет.

