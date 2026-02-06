100 млн, остров и бриллианты: главной наследницей Эпштейна стала белоруска Карина. Кто она?

Журналисты мировых изданий продолжают следить за историей вокруг Джеффри Эпштейна и его подруги из Минска Карины Шуляк, сообщает ВВС.

В последней партии документов по «делу Эпштейна», опубликованной Минюстом США на прошлой неделе, сообщается, что за два дня до смерти он подписал документ, по которому значительную часть своего некогда огромного состояния он передавал своей тогдашней белорусской подруге.

В 2019 году состояние Эпштейна оценивалось в почти 600 миллионов долларов. В судебных документах, датированных 2025 годом, эта оценка снизилась до 127 миллионов. При этом в своем завещании финансист распределил 288 миллионов, а также ряд объектов недвижимости, сообщило издание ABC News, которое проанализировало документ.

По желанию Эпштейна после его смерти его состояние должно было быть разделено между четырьмя десятками бенефициаров, среди которых были его брат Марк, его подруга Гилейн Максвелл (она отбывает 20-летний срок за «вербовку» несовершеннолетних для секса с Эпштейном и его влиятельными друзьями), а также люди, работавшие на него, — например, личный пилот Ларри Висоски. Имена некоторых бенефициаров в документе засекречены, пишет Медуза.

А главной наследницей Эпштейна оказалась Карина Шуляк — женщина, на которой, как следует из соглашения, финансист собирался жениться. Она получала 100 миллионов долларов, 48 бриллиантов и бриллиантовое кольцо Эпштейна, а также его недвижимость — в том числе квартиры в Париже и Нью-Йорке, ранчо в Нью-Мексико и Литл-Сент-Джеймс, частный остров Эпштейна в Карибском море, на котором он устраивал вечеринки.

Однако неизвестно, получила ли она эти деньги, а если нет, то сможет ли получить в будущем. Предполагается, что Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере 10 августа 2019 года; общая сумма, которую Эпштейн завещал Шуляк, составляет около 100 млн долларов.

Документ с завещанием называется 1953 Trust и находится в открытом доступе: он есть в числе файлов по делу Эпштейна, обнародованных властями США.

Помимо денежных средств, Эпштейн завещал Карине Шуляк свои острова Little St. James и Great St. James на Виргинских островах США, а также бриллиантовое кольцо с камнем весом около 32,73 карата.

Кроме того, согласно ранее опубликованным документам, Эпштейн подавался на белорусскую визу в 2016 году. Анкета на получение такой визы была заполнена от его имени. В графе «Цель поездки» было указано: «Поиск бизнеса с целью инвестирования» (looking to invest in a business). Доподлинно неизвестно, посетил ли Эпштейн Белоруссию.

Ранее журналисты сообщали, что Эпштейн переводил в Белоруссии суммы денег в 10 и 20 тысяч долларов.

Карина Шуляк родом из Белоруссии. Она училась в школе № 2 в Минске, где ее вспоминают как застенчивую и скромную девочку, занимавшуюся танцами, писал таблоид The Daily Mail. После школы Карина, по данным «Зеркала», поступила в Белорусский государственный медицинский университет. В 2009 году, в возрасте 20 лет, Шуляк впервые поехала в США по «Work and Travel» — программе, которая позволяла иностранным студентам приезжать в Америку на лето, работать там и путешествовать по стране. Предполагается, что в этом же или в следующем году Карина познакомилась с Эпштейном.

Знакомство произошло вскоре после того, как Эпштейна осудили как секс-преступника. Тогда от него отвернулись практически все, кроме Карины, рассказывал в 2020-м анонимный источник The Daily Mail. По его словам, Карина «очень искренний, добрый, порядочный человек», и она оставалась с Эпштейном не ради денег, а потому что была «безумно влюблена в него».

Эпштейн, в свою очередь, оплатил Карине учебу на стоматолога в Колумбийском университете (по этой специальности она училась в Белорусии) и помог получить лицензию на работу, хотя в итоге белоруска так и не стала стоматологом.

По информации New York Times, Карина Шуляк была последним человеком, которому финансист звонил перед смертью.