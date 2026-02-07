Одни предлагают застраховать маму от мошенников. Другие – поменять маме телефон.

Элина дает свой совет: «Во-первых, поговори с мамой. Долго, даже дольше. Также попроси ее никому не давать твой номер. Скажи маме, что если она продолжит разговаривать с незнакомцами или мошенниками, ты отведешь ее на лечение».

А Анджей предлагает техническое решение: «Попробуй загрузить «Hiya» — это приложение, которое блокирует все известные номера мошенников и сотрудничает с «Apple». Я сам его использую, и мне никто не звонит и не пишет. Также рекомендую игнорировать номера, с которых пишут – мошенники обычно быстро сдаются, если им не отвечают».

Пользователь под ником Этикис Пусалдайс советует: «Срочно договорись о встрече [с мошенниками]! Скажи, что встретишься только лично — и всё! Или же они сгенерируют в компьютере картинку со ссылкой, после открытия которой у тебя откроются 100 тысяч копий этого изображения с функцией восстановления! Затем это дерьмо будет пытаться перезагрузить твоё устройство, будет пытаться открыть этот файл — минус компьютер, телефон, да вообще всё, где ты открыл картинку. Можешь не благодарить».

Один из комментаторов задумчиво вопрошает: не пришло ли время вернуться к кнопочным телефонам. Но что это даст? Персональные данные можно и по кнопочному телефону продиктовать.