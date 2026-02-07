Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мать общается только с мошенниками, дала им мой номер»: крик души парня вызвал уйму советов — но все мимо (3)

Редакция PRESS 7 февраля, 2026 10:40

Важно 3 комментариев

«Я начинаю впадать в отчаяние и гнев, потому что это начинает влиять на мое спокойствие. Для контекста: мама находится в руках мошенников, и 95% ее чатов — с мошенниками, - пожаловался пользователь с псевдонимом @scramble_bat на социальной платформе «Threads». - Попробовал всевозможные способы. Не слушает и не верит. «А вдруг это правда?» Сегодня вечером она решила дать мой номер вместе с именем и фамилией одному мошеннику, и тот уже через 10 минут пытался связаться со мной с трех разных телефонных номеров. Очень надеюсь, что мне не придется его менять. Как мне лучше поступить?».

Одни предлагают застраховать маму от мошенников. Другие – поменять маме телефон.

Элина дает свой совет: «Во-первых, поговори с мамой. Долго, даже дольше. Также попроси ее никому не давать твой номер. Скажи маме, что если она продолжит разговаривать с незнакомцами или мошенниками, ты отведешь ее на лечение».

А Анджей предлагает техническое решение: «Попробуй загрузить «Hiya» — это приложение, которое блокирует все известные номера мошенников и сотрудничает с «Apple». Я сам его использую, и мне никто не звонит и не пишет. Также рекомендую игнорировать номера, с которых пишут – мошенники обычно быстро сдаются, если им не отвечают».

Пользователь под ником Этикис Пусалдайс советует: «Срочно договорись о встрече  [с мошенниками]! Скажи, что встретишься только лично — и всё! Или же они сгенерируют в компьютере картинку со ссылкой, после открытия которой у тебя откроются 100 тысяч копий этого изображения с функцией восстановления! Затем это дерьмо будет пытаться перезагрузить твоё устройство, будет пытаться открыть этот файл — минус компьютер, телефон, да вообще всё, где ты открыл картинку. Можешь не благодарить».

Один из комментаторов задумчиво вопрошает: не пришло ли время вернуться к кнопочным телефонам. Но что это даст? Персональные данные можно и по кнопочному телефону продиктовать.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (3)

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (3)

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (3)

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (3)

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (3)

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (3)

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (3)

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

