В Лиелварде начали строительство ангара для вертолётов Black Hawk

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 20:13

Новости Латвии 0 комментариев

На военной базе в Лиелварде в пятницу прошла торжественная церемония закладки памятной капсулы, ознаменовавшая начало строительства нового технического ангара и прилегающей площадки. Об этом сообщило Министерство обороны Латвии.

В мероприятии принял участие министр обороны Андрис Спрудс, который подчеркнул, что создание новой инфраструктуры является важным шагом в укреплении возможностей Военно-воздушных сил Латвии. По его словам, после завершения строительства ангар в первую очередь станет базой для вертолётов UH-60M Black Hawk и их экипажей. Одновременно объект будет приспособлен для обслуживания и ремонта как уже имеющихся, так и перспективных летательных аппаратов.

Необходимость строительства нового ангара возникла в рамках проекта по замене вертолётов среднего класса, в рамках которого Латвия закупила четыре UH-60M Black Hawk. Для их полноценной эксплуатации потребовалась современная и специализированная инфраструктура, что и стало основанием для принятия решения о возведении нового объекта на территории базы в Лиелварде.

При разработке технических требований Министерство обороны консультировалось с союзниками, уже использующими вертолёты этого типа, а также опиралось на стандарты, утверждённые в Европейском союзе и НАТО. Эти нормы регламентируют требования к обслуживанию и ремонту воздушных судов.

Проект предусматривает строительство отапливаемого ангара, в котором разместятся сами вертолёты, ремонтные мастерские, склады и необходимое оборудование. В здании также будут оборудованы рабочие помещения для лётного, технического и инженерного персонала. Кроме того, ангар планируется использовать для поддержки подразделений союзников, прибывающих в Латвию.

Договор на выполнение строительных работ был заключён в июне 2025 года с компанией SIA Mapi būve. Общая стоимость проекта превышает 13 миллионов евро. Согласно плану, ввод ангара в эксплуатацию намечен на февраль 2027 года.

Ранее сообщалось, что закупка вертолётов UH-60M Black Hawk позволила Латвии отказаться от морально и физически устаревших вертолётов Ми-17 советского производства. Эти машины ранее использовались для поисково-спасательных операций, тушения пожаров с воздуха, медицинской эвакуации и транспортных задач.

Решение о приобретении четырёх вертолётов Black Hawk было одобрено Кабинетом министров в сентябре 2018 года. Стоимость сделки, оформленной в виде межправительственного соглашения с Соединёнными Штатами, составила около 175 миллионов евро. Первые вертолёты были поставлены Латвии в конце 2022 года.

