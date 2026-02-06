Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
IKEA утверждает: обстановка рождается близость. Серьезно?

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 20:37

LETA

Гармония жизни в собственном доме напрямую связана с качеством отношений с близкими людьми и временем, которое они проводят вместе. Об этом говорится в последнем обзоре IKEA «Жизнь дома». По словам специалиста по семейной психотерапии Нансии Либиете, именно дом может стать одним из самых романтичных пространств для свидания в День святого Валентина.

Эксперт отмечает, что особенно важно, когда дом становится не просто местом возвращения после работы, а пространством подлинного эмоционального присутствия. Там, где партнёры не только находятся рядом физически, но и осознанно уделяют внимание друг другу. Совместно проведённое время помогает превратить дом в зону спокойствия, безопасности и восстановления, где есть место и повседневности, и праздникам.

Согласно данным обзора, ощущение близости формируется через привычки и совместный досуг. Так, 69 % жителей Латвии, которым важно обнимать близких, положительно оценивают жизнь дома. Ещё 61 % считают совместный смех главным источником счастья. Приёмы пищи тоже играют заметную роль: 26 % опрошенных отмечают, что домашняя еда делает дом более приятным, особенно если она становится временем общения.

Либиете подчёркивает, что, находясь дома, люди нередко оказываются в разных мирах - мысленно или эмоционально. Домашнее свидание, напротив, создаёт ощущение настоящего контакта: внимания, искренности и интереса друг к другу без отвлечений. Осознанный зрительный контакт, доброжелательность и участие укрепляют чувство защищённости и доверия в паре.

Эксперт добавляет, что близость возникает не только в особые моменты, но формируется через ежедневную осознанную связь. Во время свидания дома она советует отложить бытовые темы и сосредоточиться на разговорах о воспоминаниях, мечтах и фантазиях. Даже различие во взглядах, при умении слушать и понимать, усиливает чувство принятия и эмоциональной безопасности.

Создание особой атмосферы также играет важную роль. Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус отмечает, что для домашнего свидания не требуется сложных решений. По данным обзора, 38 % жителей Латвии считают, что порядок в доме положительно влияет на ментальное состояние. Музыку как способ расслабления выбирает почти каждый пятый, а 13 % используют свечи для создания уюта.

По словам дизайнера, важны детали обстановки. Расположение мебели лицом друг к другу способствует диалогу, а обеденный стол становится центром совместной готовки и творчества. Мягкий текстиль помогает замедлиться и почувствовать комфорт, а приглушённый свет от ламп и свечей создаёт атмосферу уюта, сравнимую с ресторанной, но без выхода из дома.
 
 
 

