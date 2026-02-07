Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Пенисгейт»: каждый сантиметр решающ. Лыжники впрыскивают иньекции в половой член ради медали

Редакция PRESS 7 февраля, 2026 09:24

Milano Cortina 2026 Olympics - Ski Jumping - Men's Normal Hill Training - Predazzo Ski Jumping Stadium, Predazzo, Italy - February 5, 2026 Johann Andre Forfang of Norway in action during training REUTERS/Kacper Pempel

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может начать официальное расследование, если появятся доказательства того, что мужчины-прыгуны на лыжах с трамплина делают инъекции в половой член с целью улучшения спортивных результатов. Об этом еще месяц назад написало немецкое издание Bild, но на данном этапе лыжные федерации разных стран ограничиваются проверками на местном уровне.

Однако скандальная история о весьма изощренном способе спортивного мошенничества разрастается, и президент ВАДА Витольд Банька наконец отреагировал на сообщения.

Скандал уже получил название «Пенисгейт».

«Каждый сантиметр имеет значение»

В январе газета Bild написала, что перед примерками костюмов, в которых спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Италии, некоторые прыгуны с трамплина вводили в половой член гиалуроновую кислоту. Этот препарат не запрещен в спорте, но его применение способно увеличить окружность полового члена на один–два сантиметра, что учитывается при замерах для создания индивидуального лыжного комбинезона и увеличивает площадь его поверхности.

Впрыск килоты позволяет увеличивать окружность пениса аж на 2 сантиметра. Делали они это не для красоты, а для спорта: по правилам прыгуны с трамплина на лыжах должны выступать в полностью обтягивающих костюмах. Достигается это 3D-сканированием их тела перед раскройкой костюма под официальным наблюдением. Увеличение (и последующее уменьшение) пениса позволяет сделать костюм не настолько прилегающим, что создаёт у него “парашютные“ свойства и помогает лыжнику пролететь несколько лишних сантиметров, отделяющих его от медали. 

«Каждый дополнительный сантиметр на костюме имеет значение. Если площадь поверхности костюма больше на 5%, спортсмен летит дальше», — заявил директор мужских соревнований по прыжкам с трамплина FIS Сандро Пертиле.

Если подтверждения таких случаев все же появятся, то для ВАДА встанет вопрос: можно ли считать это допингом?

Манипуляции в паху

Перед началом каждого сезона прыгуны с трамплина проходят замеры с помощью 3D-сканеров тела. Во время процедуры они должны быть одеты только в эластичное, плотно облегающее нижнее белье, пишет ВВС. Согласно правилам, их костюмы могут иметь допуск всего 2–4 см, и в процессе замеров также фиксируется высота паховой области спортсмена. Она должна строго соответствовать фактической высоте паха атлета, с добавлением 3 см для мужчин.

Инъекции гиалуроновой кислоты в половой член могут сохранять эффект до 18 месяцев. 

Ранее уже предпринимались попытки улучшить спортивные результаты за счет манипуляций с костюмами, но это было сделано менее экзотическим способом. В прошлом году норвежские прыгуны, олимпийские призеры Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы на три месяца после того, как выяснилось, что швы их костюмов в области паха были изменены во время чемпионата мира по лыжным видам спорта 2025 года в Тронхайме. Проверка показала, что это было сделано с помощью так называемых усиленных нитей, в составе которых есть переплетенные полиэфирные волокна.

Позже выяснилось, что сами спортсмены не знали о мошенничестве с их костюмами. В FIS заявили, что это тренерский состав сборной Норвегии «пытался обмануть систему». Оба спортсмена примут участие в зимней Олимпиаде в Милане-Кортине. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин начнутся в понедельник.

 

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

