«Пенисгейт»: каждый сантиметр решающ. Лыжники впрыскивают иньекции в половой член ради медали

Однако скандальная история о весьма изощренном способе спортивного мошенничества разрастается, и президент ВАДА Витольд Банька наконец отреагировал на сообщения.

Скандал уже получил название «Пенисгейт».

«Каждый сантиметр имеет значение»

В январе газета Bild написала, что перед примерками костюмов, в которых спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Италии, некоторые прыгуны с трамплина вводили в половой член гиалуроновую кислоту. Этот препарат не запрещен в спорте, но его применение способно увеличить окружность полового члена на один–два сантиметра, что учитывается при замерах для создания индивидуального лыжного комбинезона и увеличивает площадь его поверхности.

Впрыск килоты позволяет увеличивать окружность пениса аж на 2 сантиметра. Делали они это не для красоты, а для спорта: по правилам прыгуны с трамплина на лыжах должны выступать в полностью обтягивающих костюмах. Достигается это 3D-сканированием их тела перед раскройкой костюма под официальным наблюдением. Увеличение (и последующее уменьшение) пениса позволяет сделать костюм не настолько прилегающим, что создаёт у него “парашютные“ свойства и помогает лыжнику пролететь несколько лишних сантиметров, отделяющих его от медали.

«Каждый дополнительный сантиметр на костюме имеет значение. Если площадь поверхности костюма больше на 5%, спортсмен летит дальше», — заявил директор мужских соревнований по прыжкам с трамплина FIS Сандро Пертиле.

Если подтверждения таких случаев все же появятся, то для ВАДА встанет вопрос: можно ли считать это допингом?

Манипуляции в паху

Перед началом каждого сезона прыгуны с трамплина проходят замеры с помощью 3D-сканеров тела. Во время процедуры они должны быть одеты только в эластичное, плотно облегающее нижнее белье, пишет ВВС. Согласно правилам, их костюмы могут иметь допуск всего 2–4 см, и в процессе замеров также фиксируется высота паховой области спортсмена. Она должна строго соответствовать фактической высоте паха атлета, с добавлением 3 см для мужчин.

Инъекции гиалуроновой кислоты в половой член могут сохранять эффект до 18 месяцев.

Ранее уже предпринимались попытки улучшить спортивные результаты за счет манипуляций с костюмами, но это было сделано менее экзотическим способом. В прошлом году норвежские прыгуны, олимпийские призеры Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы на три месяца после того, как выяснилось, что швы их костюмов в области паха были изменены во время чемпионата мира по лыжным видам спорта 2025 года в Тронхайме. Проверка показала, что это было сделано с помощью так называемых усиленных нитей, в составе которых есть переплетенные полиэфирные волокна.

Позже выяснилось, что сами спортсмены не знали о мошенничестве с их костюмами. В FIS заявили, что это тренерский состав сборной Норвегии «пытался обмануть систему». Оба спортсмена примут участие в зимней Олимпиаде в Милане-Кортине. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин начнутся в понедельник.