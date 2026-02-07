А неплохо! Суббота с морозцем и солнцем

Ночью
Больше осадков ожидается в Латгале и Селии
Ветер восточный, слабый или умеренный
Температура:
в большинстве регионов -5…-9 °C
на севере Видземе — до -13 °C
☀️ Днём
Осадков немного, местами прояснения
Ветер северо-восточный, слабый или умеренный
Температура повысится до -2…-7 °C
В Риге
Возможен небольшой снег
Облачность будет уменьшаться
Температура:
ночью около -6 °C
днём примерно -4 °C
Совет дня
Мороз не экстремальный, но коварный — перчатки и шарф лишними не будут, особенно утром и вечером.