А неплохо! Суббота с морозцем и солнцем

Ночью

Больше осадков ожидается в Латгале и Селии

Ветер восточный, слабый или умеренный

Температура:

в большинстве регионов -5…-9 °C

на севере Видземе — до -13 °C

☀️ Днём

Осадков немного, местами прояснения

Ветер северо-восточный, слабый или умеренный

Температура повысится до -2…-7 °C

В Риге

Возможен небольшой снег

Облачность будет уменьшаться

Температура:

ночью около -6 °C

днём примерно -4 °C

Совет дня

Мороз не экстремальный, но коварный — перчатки и шарф лишними не будут, особенно утром и вечером.