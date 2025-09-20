Борец с матрёшками: Ратниекса в соцсети благодарят и критикуют

17 сентября Ратниекс опубликовал соответствующий пост на платформе "Х". Откликнулось очень много народу. Кто-то благодарит вице-мэра за обещание навести порядок, но немало и тех, кто его критикует - за то, что это не было сделано раньше. В комментариях отметился и Айнарс Шлесерс, назвавший Центральный рынок "позором столицы". А что же пишут остальные?

- Слушай, но могут же, если хотят, нет?

- И сколько этот торговец овощей должен будет заплатить за эту эксклюзивную возможность? Сколько тонн овощей в день надо продать, чтобы это окупалось, не говоря уже о затратах на их выращивание, закупку, транспорт, зарплаты, налоги и так далее?

- Здесь очень хорошо видно, что в политике первично - для людей, которые сами никогда в жизни своими руками или умом даже цента не заработали. Матрёшки на вершине политики. Необразованный народ этому аплодирует и ликует от радости - а чего тут можно хотеть, если у такого народа такие политики?

- Как насчёт этих уродливых стендов? Их тоже было бы желательно выбросить. И наказать автора идеи.

- Латвийское государство не должно заниматься бизнесом и продолжать модель народного хозяйства ЛССР.

- А кто ответит за растраченные деньги?

- Эдвард, а разве директор-распорядитель рынка без особого побуждения сам это не вкурил? Нет необходимости оценить соответствие занимаемой должности? Может, уже завтра в каком-нибудь полуподвале на рынке устроят пункт приёма живых ставок для крысиных бегов?

- Какие будут санкции для руководства Центрального рынка, кто вообще создал нечто подобное? Головы должны полететь, и надо вернуть средства за эти ужасные стенды, небось кто-то ещё и плату за дизайн получил...

- Спасибо за оперативные действия и создание ощущения безопасности! Но модель деятельности Rīgas nami должна быть пересмотрена. Как и Valsts nekustamo īpašumi. Они оба - огромные кормушки для чиновников, как мы видим, без реального результата.

- Почему торговцы овощами и фруктами вернутся лишь частично? Это означает, что часть овощного павильона по-прежнему будет заставлена будками? И каким будет наказание для этих кретинов, которые потратили сотни тысяч рижских денег, чтобы запакостить отремонтированный павильон?

- Когда обращаешься, чтобы получить торговое место, надо заполнить заявку, указать ассортимент товара. Кто-то ведь разрешил матрёшками торговать?! Почему нельзя на рыночке разрешить только хэндмейд, изготовленные в Латвии продукты, изделия, предметы, еду?!

- Там половина слово "меморандум" не может прочитать, где уж документ на подпись. Это всё фикция. Кажется, тех, кто не умеет говорить по-латышски, надо было отправить по домам.

- Хорошее дело хорошо, когда хорошо сделано. Удачи в борьбе с рижскими орками.

- Матрёшки из Старой Риги когда уберёте?

- Есть желание позволить местным торговать своим товаром без арендной платы. Мы хотим цены ниже, чем в магазине, и больше конкуренции среди торговцев.

- Рынок пуст. Очень эпичный кадр, отлично отражающий нехватку реальной работы и забот о населении. Начиная с городских дорог, затем пустой рынок, и заканчивая тарифами на отопление.

- Агенскалнский рынок - хороший пример, как современный рынок может сделать район более привлекательным для семей и молодёжи, так что нужно было бы восстановить старые рижские рынки со старинной историей, только сделать ещё лучше, чем было. Пурвциемский, Чиекуркалнский, Видземский - лишь несколько из множества.

- Почему всегда начинают шевелиться только после публичной порки? Где вы до этого были? За что вам зарплату платят? Чтобы всё это делали сами, без пинка!

- Плохому танцору яйца мешают, а Эдварду Ратниексу - матрёшки, которые будут героически разгромлены...

- Почему сразу не могли?

- Да уж, молодцы, а ещё было бы полезно где-нибудь неподалёку открыть бесплатные курсы хинди и урду для всех желающих, кто его знает, возможно местным пригодится...

- Может быть, сначала позаботьтесь не о матрёшках, а о миллионе бомжей, которые срут около Origo? Толпа дебилоидов, волнуются о деревянных куклах, а центр Риги на Бангладеш похож.

- Интересно, что руководство рынка посчитало, что матрёшки и прочее дерьмо - это нормально. Только замечание заставило поменять мнение. Может быть, не только матрёшек надо выкинуть вон, а и руководство рынка?

- Удивительно, что на такие естественные вещи нужно было указать!!! Что это за образованное руководство у Центрального рынка? Наверно, очередные с энными тысячами зарплаты?