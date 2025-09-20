Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Борец с матрёшками: Ратниекса в соцсети благодарят и критикуют

Редакция PRESS 20 сентября, 2025 16:01

Как уже сообщалось, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс после встречи с главой Rīgas nami Оярсом Валкерсом пообещал, что в овощной павильон Центрального рынка частично вернутся овощи и фрукты, рынок станет "современным, латышским и европейским", матрёшки и пресса на русском языке из павильона будут убраны и торговцы подпишут "меморандум доброй воли", касающийся соблюдения норм госязыка.

17 сентября Ратниекс опубликовал соответствующий пост на платформе "Х". Откликнулось очень много народу. Кто-то благодарит вице-мэра за обещание навести порядок, но немало и тех, кто его критикует - за то, что это не было сделано раньше. В комментариях отметился и Айнарс Шлесерс, назвавший Центральный рынок "позором столицы". А что же пишут остальные?

- Слушай, но могут же, если хотят, нет?

- И сколько этот торговец овощей должен будет заплатить за эту эксклюзивную возможность? Сколько тонн овощей в день надо продать, чтобы это окупалось, не говоря уже о затратах на их выращивание, закупку, транспорт, зарплаты, налоги и так далее?

- Здесь очень хорошо видно, что в политике первично - для людей, которые сами никогда в жизни своими руками или умом даже цента не заработали. Матрёшки на вершине политики. Необразованный народ этому аплодирует и ликует от радости - а чего тут можно хотеть, если у такого народа такие политики?

- Как насчёт этих уродливых стендов? Их тоже было бы желательно выбросить. И наказать автора идеи.

- Латвийское государство не должно заниматься бизнесом и продолжать модель народного хозяйства ЛССР.

- А кто ответит за растраченные деньги?

- Эдвард, а разве директор-распорядитель рынка без особого побуждения сам это не вкурил? Нет необходимости оценить соответствие занимаемой должности? Может, уже завтра в каком-нибудь полуподвале на рынке устроят пункт приёма живых ставок для крысиных бегов?

- Какие будут санкции для руководства Центрального рынка, кто вообще создал нечто подобное? Головы должны полететь, и надо вернуть средства за эти ужасные стенды, небось кто-то ещё и плату за дизайн получил...

- Спасибо за оперативные действия и создание ощущения безопасности! Но модель деятельности Rīgas nami должна быть пересмотрена. Как и Valsts nekustamo īpašumi. Они оба - огромные кормушки для чиновников, как мы видим, без реального результата.

- Почему торговцы овощами и фруктами вернутся лишь частично? Это означает, что часть овощного павильона по-прежнему будет заставлена будками? И каким будет наказание для этих кретинов, которые потратили сотни тысяч рижских денег, чтобы запакостить отремонтированный павильон?

- Когда обращаешься, чтобы получить торговое место, надо заполнить заявку, указать ассортимент товара. Кто-то ведь разрешил матрёшками торговать?! Почему нельзя на рыночке разрешить только хэндмейд, изготовленные в Латвии продукты, изделия, предметы, еду?!

- Там половина слово "меморандум" не может прочитать, где уж документ на подпись. Это всё фикция. Кажется, тех, кто не умеет говорить по-латышски, надо было отправить по домам.

- Хорошее дело хорошо, когда хорошо сделано. Удачи в борьбе с рижскими орками.

- Матрёшки из Старой Риги когда уберёте?

- Есть желание позволить местным торговать своим товаром без арендной платы. Мы хотим цены ниже, чем в магазине, и больше конкуренции среди торговцев.

- Рынок пуст. Очень эпичный кадр, отлично отражающий нехватку реальной работы и забот о населении. Начиная с городских дорог, затем пустой рынок, и заканчивая тарифами на отопление.

- Агенскалнский рынок - хороший пример, как современный рынок может сделать район более привлекательным для семей и молодёжи, так что нужно было бы восстановить старые рижские рынки со старинной историей, только сделать ещё лучше, чем было. Пурвциемский, Чиекуркалнский, Видземский - лишь несколько из множества.

- Почему всегда начинают шевелиться только после публичной порки? Где вы до этого были? За что вам зарплату платят? Чтобы всё это делали сами, без пинка!

- Плохому танцору яйца мешают, а Эдварду Ратниексу - матрёшки, которые будут героически разгромлены...

- Почему сразу не могли?

- Да уж, молодцы, а ещё было бы полезно где-нибудь неподалёку открыть бесплатные курсы хинди и урду для всех желающих, кто его знает, возможно местным пригодится...

- Может быть, сначала позаботьтесь не о матрёшках, а о миллионе бомжей, которые срут около Origo? Толпа дебилоидов, волнуются о деревянных куклах, а центр Риги на Бангладеш похож.

- Интересно, что руководство рынка посчитало, что матрёшки и прочее дерьмо - это нормально. Только замечание заставило поменять мнение. Может быть, не только матрёшек надо выкинуть вон, а и руководство рынка?

- Удивительно, что на такие естественные вещи нужно было указать!!! Что это за образованное руководство у Центрального рынка? Наверно, очередные с энными тысячами зарплаты?

 

Ждём демонстраций «Свободу рыбкам в аквариуме»: Гомберг о курицах и яйцах

"Не идет из головы рижский марш «За свободу кур». Вчера разговаривал с одним из главных «яйцеводов» Латвии и спросил, что он думает о куриной свободе. Отличаются ли яйца от кур «свободного поведения» от яиц «из заключения», - пишет на своей странице ФБ предприниматель и меценат Евгений Гомберг.

Когда куры важнее людей: вся латвийская политика в одном законопроекте

Если вам придет в голову пожалеть молодых активистов, сидящих в клетке на площади Независимости неподалеку от здания Сейма, то пожалейте лучше себя. Это у вас скоро в кошельке станет меньше денег.  

«Больше доверяю ChatGPT, чем дежурным врачам»: дискуссия об ИИ в соцсети

Этот пост на платформе "Х" его автор Элвис, ИТ-специалист, явно написал с долей иронии, но проблема затронута нешуточная: насколько далеко заходит использование ИИ в медицине и не заменит ли нейросеть консультации врача?

Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

Предприниматель Улдис Бикис: надо быть морально готовыми к войне с соседом

У государства и общества должен быть чёткий план, как действовать при разных сценариях угрозы. "Чтобы мы существовали, у нас должно быть объединяющее общество, надо противостоять злу", - такой комментарий на портале tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! дал председатель совета Latvijas finieris и вице-президент Конфедерации работодателей Улдис Бикис.

