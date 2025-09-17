Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

17 сентября, 2025 14:21

Важно 0 комментариев

LETA

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Вчера Ратниекс встретился с руководителем муниципального предприятия "Rīgas nami" Ояром Валкерсом, с которым договорился о немедленных мерах по приведению в порядок Центрального рынка. Стороны договорились, что ассортимент и продукция торговцев будут контролироваться более тщательно, в том числе на предмет отсутствия товаров государства-агрессора или продуктов, которые его символизируют.

Также для соблюдения норм использования государственного языка будет разработан меморандум доброй воли для торговцев.

Руководство Центрального рынка будет больше прислушиваться к пожеланиям общества, например, проводить опросы посетителей рынка и привлекать горожан к разработке будущей концепции рынка.

В начале следующего года общественности будет представлено видение интерьера и экстерьера рыночных павильонов. В следующем году торговцы промтоварами переедут на специальную открытую площадку.

По словам вице-мэра, в настоящее время центральный рынок Риги претерпевает значительные изменения и перестройку, чтобы в 2030 году, в год своего столетия, стать одним из самых современных рынков в Европе.

Ранее оппозиционная фракция Рижской думы "Латвия на первом месте" (ЛПМ) подала запрос об отстранении руководства "Rīgas nami" и о том, что мэр Риги Виестурс Клейнбергс должен взять на себя ответственность за ситуацию на Центральном рынке.

Депутаты от ЛПМ отмечают, что в реконструкцию овощного павильона Центрального рынка было вложено более 1,3 миллиона евро, но после открытия вместо урожая местных фермеров в нем продаются "промышленные товары сомнительного качества".

Ратниекс в социальных сетях также выразил свое недовольство товарами, предлагаемыми на рынке.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

