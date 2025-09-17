Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

Вчера Ратниекс встретился с руководителем муниципального предприятия "Rīgas nami" Ояром Валкерсом, с которым договорился о немедленных мерах по приведению в порядок Центрального рынка. Стороны договорились, что ассортимент и продукция торговцев будут контролироваться более тщательно, в том числе на предмет отсутствия товаров государства-агрессора или продуктов, которые его символизируют.

Также для соблюдения норм использования государственного языка будет разработан меморандум доброй воли для торговцев.

Руководство Центрального рынка будет больше прислушиваться к пожеланиям общества, например, проводить опросы посетителей рынка и привлекать горожан к разработке будущей концепции рынка.

В начале следующего года общественности будет представлено видение интерьера и экстерьера рыночных павильонов. В следующем году торговцы промтоварами переедут на специальную открытую площадку.

По словам вице-мэра, в настоящее время центральный рынок Риги претерпевает значительные изменения и перестройку, чтобы в 2030 году, в год своего столетия, стать одним из самых современных рынков в Европе.

Ранее оппозиционная фракция Рижской думы "Латвия на первом месте" (ЛПМ) подала запрос об отстранении руководства "Rīgas nami" и о том, что мэр Риги Виестурс Клейнбергс должен взять на себя ответственность за ситуацию на Центральном рынке.

Депутаты от ЛПМ отмечают, что в реконструкцию овощного павильона Центрального рынка было вложено более 1,3 миллиона евро, но после открытия вместо урожая местных фермеров в нем продаются "промышленные товары сомнительного качества".

Ратниекс в социальных сетях также выразил свое недовольство товарами, предлагаемыми на рынке.