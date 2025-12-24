Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

Инициатор сбора подписей, Янис Иннус, для компенсации отменённого налога предлагает включить его в уже существующий акциз на топливо. Это означало бы, что налог за содержание транспортного средства уплачивался бы пропорционально пройденному расстоянию и количеству потреблённого топлива, а не как фиксированная ежегодная плата.

По его мнению, таким образом был бы достигнут более полезный и справедливый принцип – размер выплаты напрямую зависел бы от интенсивности использования дорожной сети. Подобная модель, при которой налог включён в цену топлива, уже введена и доказала свою эффективность в Литве и Эстонии, подчёркивает представитель инициативы.

Он подчеркивает, что это позволило бы снизить административную нагрузку, а уплата налога для частного лица стала бы автоматической, так как включалась бы в повседневные расходы на топливо.