Грипп в Латвии идёт на спад, но эпидемия продолжается

Редакция PRESS 18 марта, 2026 17:40

Важно 0 комментариев

В Латвии заболеваемость гриппом постепенно снижается, однако уровень активности вируса всё ещё остаётся эпидемическим. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

По данным лабораторных исследований, на прошлой неделе грипп подтвердился в 10,1% образцов против 15,5% неделей ранее. В большинстве случаев выявлены вирусы типа A, при этом продолжают циркулировать подтипы A/H3 и A/H1pdm.

«Активность гриппа снижается, но эпидемический уровень сохраняется», - сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний.
Показатели заболеваемости также пошли вниз: зарегистрировано 57,6 случая на 100 000 жителей против 110,6 неделей ранее. Тем не менее случаи гриппа фиксируются в девяти из десяти наблюдаемых территорий, а наиболее высокая интенсивность отмечена в Гулбенском крае.

Особенно часто болеют дети до 14 лет. Кроме того, за последнюю неделю зафиксированы три смерти среди пациентов с подтверждённым гриппом, всего с начала сезона - 47 случаев.

Одновременно продолжается циркуляция других инфекций. Уровень острых респираторных заболеваний снизился до 1293,3 случая на 100 000 жителей. Пневмония чаще диагностируется у детей, особенно до четырёх лет.

В стационарах доля тяжёлых респираторных инфекций остаётся стабильной - 5,4%. Среди таких пациентов грипп подтверждён в 11,7% случаев, Covid-19 - в 2,7%, а респираторно-синцитиальный вирус выявлен у 26,6% пациентов.

Доля положительных тестов на Covid-19 немного выросла - до 4,4%. За неделю госпитализированы 16 человек, зарегистрировано шесть смертей. По данным мониторинга сточных вод, распространение вируса стабилизируется с тенденцией к росту.

Специалисты напоминают, что вакцинация остаётся наиболее эффективной защитой от тяжёлого течения болезни и осложнений.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Важно 0 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

