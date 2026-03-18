Грипп в Латвии идёт на спад, но эпидемия продолжается

По данным лабораторных исследований, на прошлой неделе грипп подтвердился в 10,1% образцов против 15,5% неделей ранее. В большинстве случаев выявлены вирусы типа A, при этом продолжают циркулировать подтипы A/H3 и A/H1pdm.

«Активность гриппа снижается, но эпидемический уровень сохраняется», - сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний.

Показатели заболеваемости также пошли вниз: зарегистрировано 57,6 случая на 100 000 жителей против 110,6 неделей ранее. Тем не менее случаи гриппа фиксируются в девяти из десяти наблюдаемых территорий, а наиболее высокая интенсивность отмечена в Гулбенском крае.

Особенно часто болеют дети до 14 лет. Кроме того, за последнюю неделю зафиксированы три смерти среди пациентов с подтверждённым гриппом, всего с начала сезона - 47 случаев.

Одновременно продолжается циркуляция других инфекций. Уровень острых респираторных заболеваний снизился до 1293,3 случая на 100 000 жителей. Пневмония чаще диагностируется у детей, особенно до четырёх лет.

В стационарах доля тяжёлых респираторных инфекций остаётся стабильной - 5,4%. Среди таких пациентов грипп подтверждён в 11,7% случаев, Covid-19 - в 2,7%, а респираторно-синцитиальный вирус выявлен у 26,6% пациентов.

Доля положительных тестов на Covid-19 немного выросла - до 4,4%. За неделю госпитализированы 16 человек, зарегистрировано шесть смертей. По данным мониторинга сточных вод, распространение вируса стабилизируется с тенденцией к росту.

Специалисты напоминают, что вакцинация остаётся наиболее эффективной защитой от тяжёлого течения болезни и осложнений.