Кольцо промзоны сжимается: завод построят вплотную к жилым домам в Риге

Около десятка многоэтажек на улицах Дзилнас и Эвалда Валтера на стыке районов Плявниеки и Дрейлини - когда-то были типичной тихой окраиной столицы. Сюда переселили жильцов из денационализированных домов в центре Риги, один за другим возводились новенькие многоэтажки, рядом построен детский сад "Дзилниня" и даже были надежды, что рядом появится крупный супермаркет.

Торговые сети действительно вскоре пришли в этот район. Но не совсем так, как рассчитывали местные жители. Вместо торгового центра рядом с домами стали появляться логистические центры и склады, в которые потянулись гудящие вереницы фур и грузовиков. Сначала в окрестностях был построен огромный складской комплекс Rimi, а потом рядом обосновался со своими складами и Lidl.

- Я живу на девятом этаже, и летом с открытыми окнами спать просто невозможно. Фуры постоянно гудят у КПП, всю ночь что-то разгружают или загружают, грохот не прекращается, - жалуется местная жительница, указывая на контрольно-пропускной пункт склада Rimi в нескольких сотнях метров от ближайшего подъезда. - Звукам ничего не мешает распространять, и отчетливо слышно всё, что там происходит.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, жителей района стало известие, что вскоре буквально через внутриквартальную дорогу и в 50 метрах от детского садика будет построен огромный промышленный комплекс. На месте пустыря с небольшой рощей, где раньше должен был быть торговый центр, планируется возвести четырехэтажную коробку из стекла и бетона высотой в 15 метров.

Таким планируется реализовать проект комплекса «Next Park» компании PICHE. Как указано в проекте, основное назначение проектируемого здания — промышленное производство. На площади более 35 000 кв м будут размещены склады, производственные цеха и офисные помещения. Планируется четыре зоны разгрузки для крупногабаритного грузового транспорта и парковка для работников комплекса на 684 автомобиля. Заявлено, что в цехах разместятся производства легкой промышленности (производство одежды, обуви и ткани - прим. ред.), но обитателям соседних домов от этого легче не становится.

Авторы проекта подчеркивают, что по результатам предварительной оценки установлено: промышленный комплекс не окажет существенного воздействия на окружающую среду, инфраструктуру или здоровье жителей. От шума жителей обещают отгородить забором и зелеными насаждениями, и формально до жилой застройки более 50 м, что вписывается в действующие строительные нормы. Вот только местные жители совсем не рады, такому соседу:

- Ну, не прикольно. Он же будет построен тут прямо через дорогу, под нашими окнами. Начнут ездить фуры. А вон там на углу детский сад. Они все это будут видеть и дышать выхлопными газами. Совсем не прикольно, - сокрушается молодой мужчина, запарковав машину неподалеку от того места где сделано фото - как раз там, где должна расположиться ограда нового комплекса.

- Я категорически против. Мало того, что будут фуры шуметь, так еще и сама стройка. Когда строили IKEA и забивали сваи - все тряслось, а тут это будет совсем рядом, - возмущается женщина и отмечает. - Наш дом только выглядит новым, а на самом деле весь подъезд уже разваливается.

- Лучше бы на этом месте нормальный магазин построили, как обещали, - вспоминает пожилая женщина, ставя тяжелый пакет с продуктами на тротуар. По ее словам, за покупками приходится идти больше километра до ближайшего торгового центра. - Кому эти склады нужны? Нам точно не нужны... Есть много пустых мест в дали от жилых домов, пусть там и строят.

Впрочем, не все местные настроены так отрицательно, есть и другие мнения:

- Да пусть строят. Появятся новые рабочие места, - практично замечает девушка из соседнего дома и добавляет. - Лучше так, чем построят еще один социальный дом для зеков и наркоманов.

Есть и те, кто готов мрачно принять неизбежное:

- А кто наше мнение спрашивает? Мнение маленьких людей никого не интересует. Что захотят, то и построят. Вон построили же склады Rimi и Lidl. Вообще никого не спрашивали.

Тем не менее, местные жители не собираются так просто сдаваться и активно борются против нежелательного соседа. На портале общественных инициатив идет сбор подписей, чтобы в дело вмешалось самоуправление. Цель инициативы — добиться, чтобы проект не был реализован в текущем виде, а также предотвратить в будущем размещение подобных крупных объектов рядом с жилыми домами.

- Хотя территория относится к зоне JC2 (Зона застройки смешанного центра - прим.ред.), это не даёт автоматического права размещать крупные промышленные объекты в непосредственной близости от жилья. Необходимо оценить совместимость проекта с окружающей средой и убедиться, что он не оказывает несоразмерного влияния на здоровье, безопасность и качество жизни людей. С учётом близости детского сада, как чувствительного объекта, органы власти должны применять принцип предосторожности и проводить более глубокую оценку, - заявляет автор инициативы Алла Ефремова, ссылаясь на закон по защите окружающей среды и нормы закона о строительстве.

Она подчеркивает: поддержать инициативу могут не только жители района, оказавшегося в окружении индустриальных объектов, но и любой рижанин, кто не хочет, чтобы вплотную к его дому в будущем неожиданно вырос крупный промышленный комплекс.