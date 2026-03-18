Кокаин, который «не видят» собаки: картели пошли на новый уровень

Британские власти бьют тревогу: картели начали использовать учёных, чтобы создавать кокаин, который сложно обнаружить даже служебным собакам и сканерам.

Схема выглядит почти как из фильма.

Наркотики химически «вшивают» в обычные материалы — уголь, картон, пластик или даже клей. На первый взгляд — обычный груз. На деле — замаскированный наркотик.

А дальше — самое интересное.

Специалистов могут привозить прямо в Великобританию, чтобы уже на месте «вытаскивать» вещество обратно.

Именно поэтому такие партии часто проходят контроль:

ни сканеры, ни собаки не всегда могут их распознать.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью предупреждают:

преступность быстро меняется и становится всё более технологичной.

При этом речь идёт не только о кокаине.

Особую тревогу вызывают синтетические опиоиды — в том числе нитазены, которые уже связаны примерно с тысячей смертей в Великобритании за последние два с половиной года.

На фоне этого наркотики становятся не просто опаснее — а непредсказуемее.

Их смешивают, модифицируют и маскируют так, что привычные методы контроля начинают давать сбои.

И здесь возникает вопрос, который звучит всё громче: если преступность уже работает на уровне химии и технологий,

успевают ли за ней те, кто должен её останавливать?







