Как бросить пить? Что помогает вылечиться от алкоголизма: психология, лекарства, кодировки
28 мая, 2026 22:26

Алкоголизм -- это хроническое заболевание, разрушающее здоровье и социальную жизнь, которое негативно влияет на генетику, работу мозга и химию организма. Наука доказала, что алкоголь вызывает нейродеградацию, усиливает депрессию и увеличивает риски тяжелых диагнозов и смерти.

Многие зависимые отлично понимают, что увязли в беде. Но не знают, как вырваться из порочного круга… Легко сказать -- бросить пить, труднее сделать!

Нарколог-психиатор Павел КОВРИГА -- известный рижский доктор, имеющий тридцатилетний опыт успешной работы в сфере лечения алкоголизма, говорит, что часто проблемы употребляющего человека им замалчиваются и болезнь все сильнее развивается. Хотя предупредить или остановить тягу к спиртному на ранней стадии обычно гораздо проще, чем в запущенной.

Больному важно попасть именно к грамотному врачу, с которым можно все обсудить начистоту и который разработает индивидуальную квалифицированную программу лечения. Алкоголизм лечиться особенно эффективно, если у врача и пациента возникает атмосфера доверия, это просто половина успеха в этом деле.

«Главное -- желание самого человека прийти на консультацию к наркологу, -- объясняет врач Павел Коврига. -- Родственникам пьющего важно избежать критики: нужны поддержка и понимание. Алкоголизм, напоминаю, это тяжелая болезнь, а не слабость воли и характера. Тут важно все: психотерапия, лекарственная терапия, поддержка близкого окружения...»

«Было бы просто «завязать со спиртным», не было бы погибающих от спиртного...»

Павел Коврига подтверждает, что самому больному без поддержки врача- взять и отказаться от алкоголя крайне сложно из-за физической и психической зависимостей. Первая устраняется детоксикаций организма, то есть очищением крови и тканей от продуктов распада этанола. После глубокого очищения люди чувствуют себя как заново родившиеся, и в этот момент самым разумным решением будет кодирование, которое защитит от срыва. Но психическую зависимость устраняет только психотерапия.

Грамотный врач с помощью специальных техник и лекарств перестраивает психику человека, который учится жить без алкоголя счастливо и полноценно.

Одновременно большинство алкозависимых проходят восстановительную терапию, направленную в первую очередь на помощь мозговым структурам.

Доктор Коврига объяснил, что на первой консультации определяет, надо ли пациенту нормализовать водно-электролитное соотношение организма и в какой степени требуется психологическое подкрепление. Можно сказать, это его секретная формула успешной работы с пациентами.

Кодировки -- лекарственные и гипнотические

И психотерапевтическое, и фармакологическое (капсула-имплант, инъекции, таблетки) кодирование могут быть использованы врачом в деле избавления от алкоголизма.

Есть французский препарат, предназначенный для лечения алкоголизма. Лекарство обеспечивает блокирование в печени фермента алкогольдегидрогеназы, который отвечает за разрушение в организме алкоголя. В такой ситуации обычный спирт (этанол) является крайне опасным для организма. Если больному будет введен такой гель, то его организм уже будет не в состоянии воспринимать алкоголь, в результате чего могут возникнуть нежелательные последствия для человеческого здоровья и даже жизни. Это жесткое решение, которое принимает сам пациент, но оно же его часто и спасает, помогая воздерживаться от спиртного.

Доктор Павел Коврига виртуозно владеет методом Довженко -- эмоционально-стрессовой психотерапией алкогольной зависимости. Суть метода -- в гипнотическом воздействии на человека с внушением ему определенного срока трезвости, что сопровождается полным снятием тяги к спиртному на весь срок кодирования.

Надо понимать, метод требует обязательного погружения больного в состояние гипнотического транса и действует практически на всех, даже на тех, кто считает, что не поддаётся гипнозу. Метод Довженко не имеет ничего общего с фокусами, экстрасенсорикой и колдовством!

Справка. В практике нарколога-психиатра Павла Ковриги этот метод широко применяется уже много лет ввиду его чрезвычайно высокой эффективности. По общей статистике, 92% пациентов после такого вида лечения живут в трезвости 3-5 лет и более.

Совет. Если у вас есть проблемы со спиртным, ищите своего врача и избавляйтесь, пока не поздно, от демонов алкогольного ада.

Записала Людмила ВЕВЕРЕ.