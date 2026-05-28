Теракт в Швейцарии: на вокзале мужчина напал на прохожих с ножом

© Deutsche Welle 28 мая, 2026 21:49

Scanpix (Claudio Thoma/Keystone via AP)

В швейцарском Винтертуре близ Цюриха мужчина напал с холодным оружием на прохожих и ранил троих человек. Инцидент произошел в четверг, 28 мая, вскоре после 08:30 у вокзала Винтертура. Власти квалифицировали нападение как "террористический акт". Подозреваемый - 31-летний гражданин Швейцарии - задержан.

Трое пострадавших в возрасте от 28 до 52 лет госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии. Все трое являются гражданами Швейцарии. По данным нескольких швейцарских СМИ, перед нападением мужчина ходил у вокзала и выкрикивал "Аллаху акбар".

Подробности случившегося

Молодой очевидец рассказал газете Blick, что нападавший выкрикнул "Аллаху акбар" пять или шесть раз - дети и прохожие в панике разбежались. 65-летний таксист Турхан Муслу сообщил той же газете, что видел, как злоумышленник пытался заколоть мужчину, который отчаянно сопротивлялся, пока силовики не скрутили нападавшего. Другой таксист, Башарат Икбал, сказал агентству AFP, что "потрясен" случившимся, и добавил: "Мы хотим мира".

Директор департамента безопасности кантона Цюрих Марио Фер на пресс-конференции квалифицировал случившееся как "террористический акт". Представитель кантональной полиции Цюриха Мариус Вайерман сообщил, что мотив преступления следует искать в сфере радикализации и экстремизма.

Движение поездов нарушено не было, сообщили Швейцарские федеральные железные дороги.

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
«Это ужасно!» Родители живо обсуждают участь детей на летних каникулах
«В 40-литровый бак залили 41 литр»: рижанин обвинил заправку в махинациях
Латвия проиграла Норвегии на ЧМ по хоккею

Сборная Латвии по хоккею проиграла Норвегии на Чемпионате мира со счетом 0:2 (0:0, 1:0, 1:0).

Как бросить пить? Что помогает вылечиться от алкоголизма: психология, лекарства, кодировки

Алкоголизм -- это хроническое заболевание, разрушающее здоровье и социальную жизнь, которое негативно влияет на генетику, работу мозга и химию организма. Наука доказала, что алкоголь вызывает нейродеградацию, усиливает депрессию и увеличивает риски тяжелых диагнозов и смерти.

«В 40-литровый бак залили 41 литр»: рижанин обвинил заправку в махинациях

Автомобилист из Риги обвинил автозаправку Viada в возможном недоливе газа и «подкрученных» колонках. Эмоциональный пост с жалобой на работу станции на Буллю, 72A появился в Facebook и быстро начал распространяться в соцсетях.

Европейская комиссия оштрафовала Temu на 200 миллионов евро

Европейская комиссия наложила крупный штраф в размере 200 миллионов евро на популярную китайскую онлайн-площадку Temu. Компания признана нарушившей Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)

 В эти выходные, в воскресенье, 31 мая, в Риге пройдет “Toyota” Rīgas velomaratons, поэтому в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Ограничения начнут вводить постепенно уже с субботы, 30 мая, с 17:00, а в воскресенье движение на ряде улиц будут перекрывать в соответствии с проведением заездов.

Держал предмет, похожий на оружие: полиция задержала ребенка (Видео)

Камеры видеонаблюдения в Даугавпилсе заметили подростка с предметом, похожим на оружие, после чего полиция оперативно выехала на место и задержала несовершеннолетнего прямо на улице.

