Теракт в Швейцарии: на вокзале мужчина напал на прохожих с ножом

Трое пострадавших в возрасте от 28 до 52 лет госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии. Все трое являются гражданами Швейцарии. По данным нескольких швейцарских СМИ, перед нападением мужчина ходил у вокзала и выкрикивал "Аллаху акбар".

Подробности случившегося

Молодой очевидец рассказал газете Blick, что нападавший выкрикнул "Аллаху акбар" пять или шесть раз - дети и прохожие в панике разбежались. 65-летний таксист Турхан Муслу сообщил той же газете, что видел, как злоумышленник пытался заколоть мужчину, который отчаянно сопротивлялся, пока силовики не скрутили нападавшего. Другой таксист, Башарат Икбал, сказал агентству AFP, что "потрясен" случившимся, и добавил: "Мы хотим мира".

Директор департамента безопасности кантона Цюрих Марио Фер на пресс-конференции квалифицировал случившееся как "террористический акт". Представитель кантональной полиции Цюриха Мариус Вайерман сообщил, что мотив преступления следует искать в сфере радикализации и экстремизма.

Движение поездов нарушено не было, сообщили Швейцарские федеральные железные дороги.