Ограничение ввоза товаров из России зависит не только от нас? Минэкономики прокомментировало поручение Силини

Редакция PRESS 18 марта, 2026 14:59

Новости Латвии 0 комментариев

Вопрос о запрете товаров российского производства в розничной торговле Латвии в первую очередь связан с внешнеторговой политикой на уровне Европейского союза, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики, комментируя план прекращения экономических связей с Россией.

В министерстве отметили, что 11 марта получили от премьер-министра Эвики Силини поручение до 31 марта 2026 года представить в Кабинет министров основанные на данных варианты возможных правовых решений по запрету розничной торговли товарами российского происхождения в Латвии.

Силиня также поручила оценить общую позицию ЕС и стран Балтии, а также провести анализ возможного влияния такого запрета.

В Министерстве экономики подчеркнули, что в установленный срок проведут оценку и в рамках своей компетенции подготовят предложения по запрету розничной торговли товарами российского происхождения в Латвии.

При этом, учитывая, что процесс оценки продолжается, министерство пока не может предоставить полноценный анализ конкретных предложений или более широкий обзор возможных решений.

Одновременно в министерстве указали, что данный вопрос прежде всего относится к внешнеторговой политике ЕС, а не только к регулированию внутренней торговли. Вопросы внешней торговли входят в компетенцию Министерства иностранных дел и рассматриваются в рамках общей торговой политики ЕС с учетом принципов единого рынка и свободного обращения товаров.

При выполнении поручения Министерство экономики будет сотрудничать с Министерством иностранных дел, Министерством земледелия и Министерством финансов.

Как уже сообщалось, правление политического объединения "Новое Единство" в начале марта этого года заявило о необходимости до конца 2026 года принять решения на государственном уровне о прекращении экономических связей с Россией.

Было решено, что премьер-министр поручит Министерству экономики, Министерству сообщения, Министерству земледелия и Министерству иностранных дел до конца марта разработать подробный анализ и план по прекращению как пассажирских перевозок, так и введению запрета на розничную торговлю товарами российского происхождения в Латвии.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

