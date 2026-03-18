Ограничение ввоза товаров из России зависит не только от нас? Минэкономики прокомментировало поручение Силини

В министерстве отметили, что 11 марта получили от премьер-министра Эвики Силини поручение до 31 марта 2026 года представить в Кабинет министров основанные на данных варианты возможных правовых решений по запрету розничной торговли товарами российского происхождения в Латвии.

Силиня также поручила оценить общую позицию ЕС и стран Балтии, а также провести анализ возможного влияния такого запрета.

В Министерстве экономики подчеркнули, что в установленный срок проведут оценку и в рамках своей компетенции подготовят предложения по запрету розничной торговли товарами российского происхождения в Латвии.

При этом, учитывая, что процесс оценки продолжается, министерство пока не может предоставить полноценный анализ конкретных предложений или более широкий обзор возможных решений.

Одновременно в министерстве указали, что данный вопрос прежде всего относится к внешнеторговой политике ЕС, а не только к регулированию внутренней торговли. Вопросы внешней торговли входят в компетенцию Министерства иностранных дел и рассматриваются в рамках общей торговой политики ЕС с учетом принципов единого рынка и свободного обращения товаров.

При выполнении поручения Министерство экономики будет сотрудничать с Министерством иностранных дел, Министерством земледелия и Министерством финансов.

Как уже сообщалось, правление политического объединения "Новое Единство" в начале марта этого года заявило о необходимости до конца 2026 года принять решения на государственном уровне о прекращении экономических связей с Россией.

Было решено, что премьер-министр поручит Министерству экономики, Министерству сообщения, Министерству земледелия и Министерству иностранных дел до конца марта разработать подробный анализ и план по прекращению как пассажирских перевозок, так и введению запрета на розничную торговлю товарами российского происхождения в Латвии.