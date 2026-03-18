Спрудс признал: абсолютной защиты от дронов не будет (1)

18 марта, 2026 17:26

Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что Латвия развивает многоуровневую систему противовоздушной обороны, однако полностью защититься от всех угроз, особенно от небольших дронов, невозможно. Об этом он сказал в эфире TV24.

По его словам, даже богатые страны не способны обеспечить стопроцентную защиту от всех летящих объектов. Тем не менее в условиях войны эффективность системы резко возрастает.

«В условиях войны воздушное пространство полностью закрыто, всё приведено в боевую готовность, и всё, что движется в твою сторону, сбивается. Но абсолютной безопасности достичь крайне сложно», - отметил министр обороны Андрис Спрудс.

Он подчеркнул, что создаваемая в Латвии система ПВО рассчитана на противодействие различным типам угроз и строится по принципу слоёв.

Министр также указал, что в мирное время уровень готовности отличается от военного режима, когда задействуются все ресурсы и возможности.

Таким образом, несмотря на развитие оборонных систем, власти признают: полностью исключить риски, связанные с современными средствами нападения, невозможно.

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

