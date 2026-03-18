По его словам, даже богатые страны не способны обеспечить стопроцентную защиту от всех летящих объектов. Тем не менее в условиях войны эффективность системы резко возрастает.

«В условиях войны воздушное пространство полностью закрыто, всё приведено в боевую готовность, и всё, что движется в твою сторону, сбивается. Но абсолютной безопасности достичь крайне сложно», - отметил министр обороны Андрис Спрудс.

Он подчеркнул, что создаваемая в Латвии система ПВО рассчитана на противодействие различным типам угроз и строится по принципу слоёв.

Министр также указал, что в мирное время уровень готовности отличается от военного режима, когда задействуются все ресурсы и возможности.

Таким образом, несмотря на развитие оборонных систем, власти признают: полностью исключить риски, связанные с современными средствами нападения, невозможно.