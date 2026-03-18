Больницы требуют остановить реформу здравоохранения

Вопрос обсуждался на совместном заседании нескольких комиссий Сейма, где рассматривался информационный доклад Министерства здравоохранения о ходе реформы.

Ассоциация требует ввести единый тариф оплаты за лечение пациентов для всех больниц и дополнительно выделить не менее 8 млн евро для выравнивания системы DRG. Сейчас государство объясняет разницу тарифов тем, что университетские клиники оказывают более сложную помощь.

«Мы не против реформы, мы против её продвижения без расчётов», - заявил председатель правления ассоциации Евгений Калейс.

В организации подчёркивают, что действующая с 1 января система предусматривает более низкие тарифы для региональных больниц даже при сопоставимых случаях лечения. При этом, по их словам, не проводился клинический аудит, который бы обосновал такую разницу.

Ассоциация требует остановить реформу до представления Министерством здравоохранения финансовых расчётов, анализа последствий и карты больничной сети, согласованной с Министерством обороны. Также предлагается вернуться к обсуждению с гарантией стабильности системы минимум на десять лет.

В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что цель реформы - обеспечить устойчивую, безопасную и доступную стационарную помощь по всей стране. Ведомство подчёркивает, что все больницы продолжат работу.