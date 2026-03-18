Больницы требуют остановить реформу здравоохранения

Редакция PRESS 18 марта, 2026 17:23

Важно 0 комментариев

Латвийская ассоциация больниц призвала приостановить продвижение реформы больничной сети, заявив, что она не решает ключевые проблемы - нехватку финансирования и кадров. Об этом сообщает агентство LETA.

Вопрос обсуждался на совместном заседании нескольких комиссий Сейма, где рассматривался информационный доклад Министерства здравоохранения о ходе реформы.

Ассоциация требует ввести единый тариф оплаты за лечение пациентов для всех больниц и дополнительно выделить не менее 8 млн евро для выравнивания системы DRG. Сейчас государство объясняет разницу тарифов тем, что университетские клиники оказывают более сложную помощь.

«Мы не против реформы, мы против её продвижения без расчётов», - заявил председатель правления ассоциации Евгений Калейс.

В организации подчёркивают, что действующая с 1 января система предусматривает более низкие тарифы для региональных больниц даже при сопоставимых случаях лечения. При этом, по их словам, не проводился клинический аудит, который бы обосновал такую разницу.

Ассоциация требует остановить реформу до представления Министерством здравоохранения финансовых расчётов, анализа последствий и карты больничной сети, согласованной с Министерством обороны. Также предлагается вернуться к обсуждению с гарантией стабильности системы минимум на десять лет.

В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что цель реформы - обеспечить устойчивую, безопасную и доступную стационарную помощь по всей стране. Ведомство подчёркивает, что все больницы продолжат работу.

Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

