Этой ночью — снова заморозки: прогноз на четверг

Будет дуть слабый ветер, на побережье ожидается умеренный юго-западный ветер. Местами будет туман.

В четверг днем, начиная с северо-запада страны, местами пройдут дожди, вечером во многих местах ожидаются осадки, возможен также мокрый снег.

При слабом или умеренном юго-западном ветре максимальная температура воздуха в четверг составит от +3 градусов на побережье до +11 градусов в юго-восточных регионах.

В Риге в ближайшие 24 часа будет переменная облачность, дождь начнется в четверг вечером. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Ночью температура воздуха будет колебаться в районе нуля, в пригородах она опустится до -3 градусов; днем ​​температура достигнет +8 градусов.