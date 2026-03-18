Ночью мороз, вечером дождь: что ждёт Латвию?

Ветер будет слабым, на побережье - умеренным юго-западным. Местами ожидается туман, что может ухудшить видимость в утренние часы.

Днём ситуация изменится. Уже во второй половине четверга, начиная с северо-запада страны, местами начнутся осадки. К вечеру дождь распространится на большую часть территории, при этом не исключён и мокрый снег.

При слабом и умеренном юго-западном ветре температура днём составит от +3 градусов на побережье до +11 градусов в юго-восточных районах страны.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Вечером в столице начнётся дождь. Ночью температура будет держаться около нуля, в пригородах опустится до -3 градусов, днём воздух прогреется до +8 градусов.