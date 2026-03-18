Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Politico: Трамп хочет вернуть Россию в мировую экономику (1)

Редакция PRESS 18 марта, 2026 15:22

Важно

Президент США Дональд Трамп стремится добиться прекращения войны на Украине и вернуть Россию в мировую экономику, чтобы ослабить влияние Китая. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в американской администрации.

По данным издания, в Белом доме считают, что экономические стимулы и инвестиции могут подтолкнуть Москву к завершению конфликта и изменить глобальный баланс сил в пользу США в их противостоянии с Пекином.

«Найдя способ сблизиться с Россией, можно создать иной баланс сил в отношениях с Китаем», - заявил представитель администрации Трампа.
Как отмечает Politico, эта стратегия вписывается в более широкую внешнеполитическую линию США, направленную на сдерживание Китая. Речь идёт, в частности, о попытках ослабить влияние Пекина в различных регионах мира, включая давление на Кубу и курс на смену власти в Венесуэле.

При этом контакты с Москвой продолжаются, несмотря на сообщения об обмене разведданными между Россией и Ираном для атак на цели США.

В Киеве такие идеи вызывают тревогу. Украинские представители напоминают, что прежние попытки сближения с Россией не привели к прекращению войны.

«Мы уже раньше пытались так действовать - и это ни к чему не привело», - заявил украинский чиновник.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

1 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

1 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

1 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

1 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

1 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

1 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

1 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать