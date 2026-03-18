По данным издания, в Белом доме считают, что экономические стимулы и инвестиции могут подтолкнуть Москву к завершению конфликта и изменить глобальный баланс сил в пользу США в их противостоянии с Пекином.

«Найдя способ сблизиться с Россией, можно создать иной баланс сил в отношениях с Китаем», - заявил представитель администрации Трампа.

Как отмечает Politico, эта стратегия вписывается в более широкую внешнеполитическую линию США, направленную на сдерживание Китая. Речь идёт, в частности, о попытках ослабить влияние Пекина в различных регионах мира, включая давление на Кубу и курс на смену власти в Венесуэле.

При этом контакты с Москвой продолжаются, несмотря на сообщения об обмене разведданными между Россией и Ираном для атак на цели США.

В Киеве такие идеи вызывают тревогу. Украинские представители напоминают, что прежние попытки сближения с Россией не привели к прекращению войны.

«Мы уже раньше пытались так действовать - и это ни к чему не привело», - заявил украинский чиновник.