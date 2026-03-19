«Экологическая бомба» в Средиземном море: взорвётся ли российский газовоз?

Речь идёт о судне из так называемого «теневого флота», который используется для перевозки российских энергоресурсов в обход санкций. Такие суда часто отключают транспондеры, чтобы скрыть маршруты.

«Неустойчивое состояние судна в сочетании с характером его груза создаёт непосредственную и серьёзную угрозу крупной экологической катастрофы», — говорится в совместном письме девяти стран ЕС в Европейскую комиссию.

После атаки экипаж из 30 человек покинул судно на спасательных шлюпках. Моряков подобрала береговая охрана Ливии, никто не пострадал.

На борту Arctic Metagaz находится значительный объём сжиженного природного газа. Кроме того, по данным источника в Риме, на судне остаются около 450 тонн мазута и 250 тонн дизельного топлива, что усиливает риски в случае аварии.

Девять стран ЕС уже обратились в Еврокомиссию с призывом срочно принять меры. Основная проблема - отсутствие экипажа и контроль над повреждённым судном, которое продолжает дрейфовать в одном из самых загруженных морских регионов.

Если газовоз потеряет устойчивость или произойдёт новая авария, последствия могут затронуть сразу несколько стран Средиземноморья.