«Экологическая бомба» в Средиземном море: взорвётся ли российский газовоз?

Редакция PRESS 19 марта, 2026 07:35

Находящийся под санкциями российский газовоз Arctic Metagaz дрейфует в Средиземном море в сторону Ливии после атаки морского беспилотника. Судно получило серьёзные повреждения и, по оценке европейских чиновников, представляет собой прямую угрозу масштабной экологической катастрофы.

Речь идёт о судне из так называемого «теневого флота», который используется для перевозки российских энергоресурсов в обход санкций. Такие суда часто отключают транспондеры, чтобы скрыть маршруты.

«Неустойчивое состояние судна в сочетании с характером его груза создаёт непосредственную и серьёзную угрозу крупной экологической катастрофы», — говорится в совместном письме девяти стран ЕС в Европейскую комиссию.

После атаки экипаж из 30 человек покинул судно на спасательных шлюпках. Моряков подобрала береговая охрана Ливии, никто не пострадал.

На борту Arctic Metagaz находится значительный объём сжиженного природного газа. Кроме того, по данным источника в Риме, на судне остаются около 450 тонн мазута и 250 тонн дизельного топлива, что усиливает риски в случае аварии.

Девять стран ЕС уже обратились в Еврокомиссию с призывом срочно принять меры. Основная проблема - отсутствие экипажа и контроль над повреждённым судном, которое продолжает дрейфовать в одном из самых загруженных морских регионов.

Если газовоз потеряет устойчивость или произойдёт новая авария, последствия могут затронуть сразу несколько стран Средиземноморья.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

