Мы живем как в СССР — кругом одни успехи. Кампарс раскритиковал правительство за хвастовство (3)

18 марта, 2026 16:11

3 комментариев

Бывший министр экономики Артис Кампарс заявил, что в политических выступлениях в Латвии слишком часто акцент делается на успехах, тогда как о проблемах говорят недостаточно открыто. Об этом он сказал в эфире TV24, комментируя последние политические события.

По его словам, в выступлениях власти действительно звучат положительные оценки проделанной работы. В частности, он упомянул реализацию отдельных проектов и укрепление границы.

«Там, конечно, были представлены хорошие вещи. Наконец у нас есть “забор”, он продолжается, действительно многое сделано», - отметил бывший министр экономики Артис Кампарс.

Однако, как подчеркнул Кампарс, важные вопросы остаются вне публичной повестки. В частности, он указал на проблемы с проектом «Rail Baltica», которые, по его мнению, замалчиваются.

«Ни слова о том, что у нас до сих пор есть проблемы с “Rail Baltica”. Даже было сказано, что проект вынесут на биржу, но обсуждения, что делать дальше, фактически нет», - заявил Артис Кампарс.

Он считает, что политикам следует честно говорить с обществом и поднимать сложные темы, даже если они вызывают критику. Открытое признание проблем, по его мнению, должно стать нормальной частью политического процесса.

В противном случае, добавил Кампарс, риторика начинает напоминать советский подход, когда публично говорилось только о достижениях.

«Похоже, мы всё ещё живём как в Советском Союзе, где рассказывают, что всё будет выполнено и перевыполнено, а критика воспринимается как что-то ненормальное», - подчеркнул он.

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (3)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (3)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (3)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (3)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (3)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (3)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (3)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

