По его словам, в выступлениях власти действительно звучат положительные оценки проделанной работы. В частности, он упомянул реализацию отдельных проектов и укрепление границы.

«Там, конечно, были представлены хорошие вещи. Наконец у нас есть “забор”, он продолжается, действительно многое сделано», - отметил бывший министр экономики Артис Кампарс.



Однако, как подчеркнул Кампарс, важные вопросы остаются вне публичной повестки. В частности, он указал на проблемы с проектом «Rail Baltica», которые, по его мнению, замалчиваются.

«Ни слова о том, что у нас до сих пор есть проблемы с “Rail Baltica”. Даже было сказано, что проект вынесут на биржу, но обсуждения, что делать дальше, фактически нет», - заявил Артис Кампарс.



Он считает, что политикам следует честно говорить с обществом и поднимать сложные темы, даже если они вызывают критику. Открытое признание проблем, по его мнению, должно стать нормальной частью политического процесса.

В противном случае, добавил Кампарс, риторика начинает напоминать советский подход, когда публично говорилось только о достижениях.

«Похоже, мы всё ещё живём как в Советском Союзе, где рассказывают, что всё будет выполнено и перевыполнено, а критика воспринимается как что-то ненормальное», - подчеркнул он.