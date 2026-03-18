Топливный шок. Почти половина цены горючего — государственные налоги

Глава правления A/S «VIADA Baltija» Арунас Шаткуc считает, что самым эффективным решением могло бы стать временное снижение налогов, которые занимают значительную часть стоимости топлива.

Рост цен усилился после начала военных действий против Ирана. В первые дни люди начали активно скупать топливо, особенно в регионах. Это быстро исчерпало более дешёвые запасы на заправках, и трейдерам пришлось закупать новые объёмы уже по кризисным биржевым ценам.

«Чтобы цены снизились, кому-то придётся отказаться от своей части прибыли», - заявил председатель правления A/S «VIADA Baltija» Арунас Шаткуc.

Эксперты часто говорят о росте стоимости нефти Brent - за месяц она подорожала на 44% и достигла 98 долларов за баррель. Однако латвийские заправки ориентируются на биржу Platts, где дизель за тот же период подскочил с 700 до 1200 долларов за тонну, то есть на 70%. Именно этот фактор сильнее всего влияет на конечную цену.

В странах Балтии рост цен различается: в Латвии он составил около 23%, тогда как в Литве и Эстонии - примерно по 26%. Более умеренная динамика объясняется конкуренцией, однако в Европе в целом наблюдается схожая картина, за исключением стран с прямой государственной поддержкой.

Пример структуры цены показывает, кто получает основную выгоду. Ранее закупочная цена составляла 0,57 евро за литр, сейчас - уже 0,86 евро. Налоги формируют около 49% конечной цены, то есть 0,83 евро: из них 0,31 евро - НДС, 0,466 евро - акциз, ещё 0,067 евро направляется на создание резервов. Доля самих торговцев - около 6%.

Шаткуc также раскритиковал предложение использовать стратегические запасы топлива для снижения цен. По его словам, такие резервы предназначены для чрезвычайных ситуаций, например войны, и их использование сейчас было бы краткосрочным и недальновидным решением.

Он напомнил, что ещё в 2022 году Совет по конкуренции установил: рынок топлива в Латвии тесно связан с глобальными ценами и работает в условиях высокой конкуренции. В этой ситуации, по его мнению, снижение цен возможно только при пересмотре налоговой нагрузки.