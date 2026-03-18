Топливный шок. Почти половина цены горючего — государственные налоги

Редакция PRESS 18 марта, 2026 15:53

За последние недели цены на топливо резко выросли не только в Латвии, но и по всему миру. Как отмечает Всемирный энергетический совет, отрасль столкнулась с беспрецедентным кризисом, и странам приходится искать способы поддержать и жителей, и бизнес.

Глава правления A/S «VIADA Baltija» Арунас Шаткуc считает, что самым эффективным решением могло бы стать временное снижение налогов, которые занимают значительную часть стоимости топлива.

Рост цен усилился после начала военных действий против Ирана. В первые дни люди начали активно скупать топливо, особенно в регионах. Это быстро исчерпало более дешёвые запасы на заправках, и трейдерам пришлось закупать новые объёмы уже по кризисным биржевым ценам.

«Чтобы цены снизились, кому-то придётся отказаться от своей части прибыли», - заявил председатель правления A/S «VIADA Baltija» Арунас Шаткуc.
Эксперты часто говорят о росте стоимости нефти Brent - за месяц она подорожала на 44% и достигла 98 долларов за баррель. Однако латвийские заправки ориентируются на биржу Platts, где дизель за тот же период подскочил с 700 до 1200 долларов за тонну, то есть на 70%. Именно этот фактор сильнее всего влияет на конечную цену.

В странах Балтии рост цен различается: в Латвии он составил около 23%, тогда как в Литве и Эстонии - примерно по 26%. Более умеренная динамика объясняется конкуренцией, однако в Европе в целом наблюдается схожая картина, за исключением стран с прямой государственной поддержкой.

Пример структуры цены показывает, кто получает основную выгоду. Ранее закупочная цена составляла 0,57 евро за литр, сейчас - уже 0,86 евро. Налоги формируют около 49% конечной цены, то есть 0,83 евро: из них 0,31 евро - НДС, 0,466 евро - акциз, ещё 0,067 евро направляется на создание резервов. Доля самих торговцев - около 6%.

Шаткуc также раскритиковал предложение использовать стратегические запасы топлива для снижения цен. По его словам, такие резервы предназначены для чрезвычайных ситуаций, например войны, и их использование сейчас было бы краткосрочным и недальновидным решением.

Он напомнил, что ещё в 2022 году Совет по конкуренции установил: рынок топлива в Латвии тесно связан с глобальными ценами и работает в условиях высокой конкуренции. В этой ситуации, по его мнению, снижение цен возможно только при пересмотре налоговой нагрузки.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

