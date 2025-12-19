Судя по накоплениям населения — в стране не всё так плохо: предприниматель

«Если посмотреть на статистику, то сбережения жителей Латвии в латвийских банках только растут. Жалобы на то, что все плохо, что все умрут, что все погружаются в бедность, ну, статистика показывает, что это не так. У людей все больше денег, у людей все больше свободных денег. Все далеко не так плохо. Можно выйти на улицу и посмотреть, что происходит на улицах, в магазинах, в автомобилях — все хорошо.

В то же время стоит разделить картину на части – государственные заимствования являются нормальными и разумными, если эти деньги вкладываются в развитие – строятся заводы или создаются вещи, которые в будущем увеличат экономику и налоговые поступления, а если заимствуют и тратят на текущие расходы, то, сравнивая это с ситуацией, когда человек идет в банк, берет кредит и едет в Египет на отдых, то это довольно глупое заимствование», – отметил он.

По словам Бергса, большинство латвийцев очень хорошо знают, что произойдет, если возьмешь кредит, а потом не можешь его вернуть — мы все пережили кризис 2008 года.

«Очень у многих из среднего класса отобрали квартиры, дома, и они остались в долгах перед банками на десятки лет в тот момент, когда у них все отобрали, что в целом вызвало в обществе и в бизнесе довольно большую неприязнь к банковским кредитам», — напоминает Бергс.

Большинство людей, а именно 38%, в течение прошлого года брали кредиты, чтобы покрыть различные непредвиденные расходы, например, на медицину или ремонт жилья. За этим следуют крупные покупки, на которые взяли кредит 24% респондентов, и покупка или ремонт автомобиля, на которые взяли кредит 23% респондентов. В свою очередь, пятая часть, или 20% респондентов, использовали кредит для покрытия повседневных расходов.

Иева Музиканте, руководитель отдела потребительского финансирования отмечает, что данные опроса о заимствованиях коррелируют с анализом о привычках клиентов в области накопления сбережений, который показал, что почти половина жителей не имеют ни привычки регулярно откладывать деньги, ни сбережений на непредвиденные случаи. Учитывая, что данные о привычках накопления охватывают около 800 000 клиентов банка, их можно отнести к латвийскому обществу в целом. Музиканте отмечает, что поэтому вполне логично, что в случае непредвиденных расходов или крупных покупок приходится брать деньги в долг.

Из всех участников опроса, которые в течение последнего года признали, что им пришлось брать в долг для крупной покупки или непредвиденных расходов (27% респондентов), наибольшая доля заемщиков приходится на возрастную группу от 30 до 39 лет (39%) и семьи с детьми (36%). В свою очередь, незапланированные расходы были особенно актуальны для жителей в возрасте от 50 до 59 лет (48%), а молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще брали в долг для покрытия повседневных расходов (28%).

Оценивая основные источники краткосрочных займов, видно, что 51% заемщиков занимают деньги у членов семьи или друзей, треть – в банке, а еще треть пользуется услугами небанковских кредиторов. Люди с низким и средним доходом до 1000 евро в месяц чаще выбирают семью, друзей или небанковских кредиторов, в то время как люди с более высоким доходом, превышающим 1500 евро в месяц, в основном обращаются в банки.

Более пятой части, или 21% респондентов, прогнозируют, что в течение следующего года им придется брать в долг для покрытия непредвиденных расходов или более крупных трат. Планируемая сумма займа чаще всего составляет до 5000 евро (55% ответов), и эти деньги в основном планируется инвестировать в ремонт жилья. Большинство респондентов планируют обратиться в банк для этой цели.