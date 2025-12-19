Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

Судя по накоплениям населения — в стране не всё так плохо: предприниматель

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 14:12

Латышские СМИ 0 комментариев

TV24

Предприниматель в области электроники и IT, председатель правления AS «SAF Tehnika», президент LIAK и член совета LTRK Нормундс Бергс в эфире программы «Preses Klubs» телеканала TV24 намекнул, что в Латвии принято ныть о нехватке денег, однако далеко не все погрязли в бедности.

«Если посмотреть на статистику, то сбережения жителей Латвии в латвийских банках только растут. Жалобы на то, что все плохо, что все умрут, что все погружаются в бедность, ну, статистика показывает, что это не так. У людей все больше денег, у людей все больше свободных денег. Все далеко не так плохо. Можно выйти на улицу и посмотреть, что происходит на улицах, в магазинах, в автомобилях — все хорошо.

В то же время стоит разделить картину на части – государственные заимствования являются нормальными и разумными, если эти деньги вкладываются в развитие – строятся заводы или создаются вещи, которые в будущем увеличат экономику и налоговые поступления, а если заимствуют и тратят на текущие расходы, то, сравнивая это с ситуацией, когда человек идет в банк, берет кредит и едет в Египет на отдых, то это довольно глупое заимствование», – отметил он.

По словам Бергса, большинство латвийцев очень хорошо знают, что произойдет, если возьмешь кредит, а потом не можешь его вернуть — мы все пережили кризис 2008 года.

«Очень у многих из среднего класса отобрали квартиры, дома, и они остались в долгах перед банками на десятки лет в тот момент, когда у них все отобрали, что в целом вызвало в обществе и в бизнесе довольно большую неприязнь к банковским кредитам», — напоминает Бергс.

Большинство людей, а именно 38%, в течение прошлого года брали кредиты, чтобы покрыть различные непредвиденные расходы, например, на медицину или ремонт жилья. За этим следуют крупные покупки, на которые взяли кредит 24% респондентов, и покупка или ремонт автомобиля, на которые взяли кредит 23% респондентов. В свою очередь, пятая часть, или 20% респондентов, использовали кредит для покрытия повседневных расходов.

Иева Музиканте, руководитель отдела потребительского финансирования отмечает, что данные опроса о заимствованиях коррелируют с анализом о привычках клиентов в области накопления сбережений, который показал, что почти половина жителей не имеют ни привычки регулярно откладывать деньги, ни сбережений на непредвиденные случаи. Учитывая, что данные о привычках накопления охватывают около 800 000 клиентов банка, их можно отнести к латвийскому обществу в целом. Музиканте отмечает, что поэтому вполне логично, что в случае непредвиденных расходов или крупных покупок приходится брать деньги в долг.

Из всех участников опроса, которые в течение последнего года признали, что им пришлось брать в долг для крупной покупки или непредвиденных расходов (27% респондентов), наибольшая доля заемщиков приходится на возрастную группу от 30 до 39 лет (39%) и семьи с детьми (36%). В свою очередь, незапланированные расходы были особенно актуальны для жителей в возрасте от 50 до 59 лет (48%), а молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще брали в долг для покрытия повседневных расходов (28%).

Оценивая основные источники краткосрочных займов, видно, что 51% заемщиков занимают деньги у членов семьи или друзей, треть – в банке, а еще треть пользуется услугами небанковских кредиторов. Люди с низким и средним доходом до 1000 евро в месяц чаще выбирают семью, друзей или небанковских кредиторов, в то время как люди с более высоким доходом, превышающим 1500 евро в месяц, в основном обращаются в банки.

Более пятой части, или 21% респондентов, прогнозируют, что в течение следующего года им придется брать в долг для покрытия непредвиденных расходов или более крупных трат. Планируемая сумма займа чаще всего составляет до 5000 евро (55% ответов), и эти деньги в основном планируется инвестировать в ремонт жилья. Большинство респондентов планируют обратиться в банк для этой цели.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Читать
Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Читать

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Читать

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Читать

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать