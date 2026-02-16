Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

"Ходили на прогулку по заледеневшему морю к остову бетонного корабля. Это заледневшее чудо конечно стоило того, навеяло приятных воспоминаний, как мы искали на лодках на нём код на igra.lv.

Когда мы уже собирались домой прямо возле корабля я ушёл под лёд. Глубина моря в том месте достаточная, что бы уйти с головой. Успел расставить руки и не уйти под лёд полностью, дальше пытался самостоятельно выбраться. После 2-3 неудачных попыток (кромка льда проламывалась), заметил что в мою сторону бежит мужик с санками. С его помощью я и выбрался наружу.

Дальше времени было мало, так как срочно нужно было эвакуироваться, что бы не обморозиться. Успел только познакомиться и сфоткаться со своим спасителем. Облагодарить не успел, потому доверяюсь силе фейсбука, может удастся отблагодарить лично", - пишет рижанин Олег Павлов.

Он также добавляет и упоминает имя своего спасителя (на фото - мужчина справа):

"Юргис, я благодарен, что в тот момент, когда мне нужна была помощь, рядом со мной оказался храбрый и решительный человек. Передайте вашей дочери, что у нее хороший и храбрый папа. Если это сообщение дошло до вас, я хотел бы лично выразить свою благодарность. Я бы хотел, чтобы таких людей было больше на нашей родине".

В комментариях к публикации многие указывают, что гулять по льду возле обломков корабля действительно опасно. По словам очевидцев, в тот же день в том же месте под лед провалилось еще несколько человек.