Поезд сошел с рельсов в швейцарских Альпах

Авария произошла недалеко от города Гоппенштайн, когда в регионе действовало предупреждение о лавинной опасности четвертого из пяти уровней.

Сошедший с рельсов поезд следовал по маршруту Гоппенштайн — Хохтен. На его борту находились 29 человек. По данным властей, один из пострадавших был доставлен в больницу, четырем остальным помощь была оказана на месте. Трагедия произошла около 7 часов утра, говорится в пресс-релизе полиции кантона Вале.

"Согласно первоначальным элементам расследования, лавина могла сойти на железную дорогу незадолго до прохождения состава", — заявили в полиции.

Швейцарский федеральный железнодорожный оператор CFF сообщил, что железнодорожное сообщение на линии Фрутиген — Бриг прервано между Гоппенштайном и Бригом, назвав в качестве причины сход лавины.

Гоппенштайн, ключевой погрузочно-разгрузочный узел для автомобильного и железнодорожного транспорта, расположен на выходе из железнодорожного тоннеля Лотшберг на высоте 1 216 метров над уровнем моря. По сообщениям, в поселке прошел сильный снегопад.

Швейцарская прокуратура начала расследование.

Предыдущая лавина, сошедшая в Гоппенштайне в четверг утром, нарушила железнодорожное и автомобильное движение, но не привела к травмам людей или разрушениям, сообщили в полиции.

Швейцария славится своей разветвленной и пунктуальной железнодорожной сетью с частым сообщением между городами, поселками и даже деревнями. Любители железных дорог приезжают со всего мира, чтобы прокатиться по самым живописным маршрутам или по маршрутам с очень крутыми подъемами.

Швейцарцы — самые активные пользователи железнодорожного транспорта в Европе по количеству километров на человека, однако, согласно государственной статистике, за последние десятилетия количество несчастных случаев сократилось, несмотря на рост интенсивности использования.

Пятнадцать человек получили травмы, когда два поезда сошли с рельсов с разницей в 20 минут во время шторма недалеко от столицы Берна в 2023 году.