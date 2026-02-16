Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

Поезд сошел с рельсов в швейцарских Альпах

Euronews 16 февраля, 2026 17:33

Мир 0 комментариев

Police cantonale valaisanne

Причиной схода поезда с рельсов могла стать лавина. Прокуратура начала расследование. По меньшей мере пять человек получили травмы при сходе с рельсов регионального поезда в швейцарских Альпах в понедельник утром, сообщили местные власти.

Авария произошла недалеко от города Гоппенштайн, когда в регионе действовало предупреждение о лавинной опасности четвертого из пяти уровней.

Сошедший с рельсов поезд следовал по маршруту Гоппенштайн — Хохтен. На его борту находились 29 человек. По данным властей, один из пострадавших был доставлен в больницу, четырем остальным помощь была оказана на месте. Трагедия произошла около 7 часов утра, говорится в пресс-релизе полиции кантона Вале.

"Согласно первоначальным элементам расследования, лавина могла сойти на железную дорогу незадолго до прохождения состава", — заявили в полиции.

Швейцарский федеральный железнодорожный оператор CFF сообщил, что железнодорожное сообщение на линии Фрутиген — Бриг прервано между Гоппенштайном и Бригом, назвав в качестве причины сход лавины.

Гоппенштайн, ключевой погрузочно-разгрузочный узел для автомобильного и железнодорожного транспорта, расположен на выходе из железнодорожного тоннеля Лотшберг на высоте 1 216 метров над уровнем моря. По сообщениям, в поселке прошел сильный снегопад.

Швейцарская прокуратура начала расследование.

Предыдущая лавина, сошедшая в Гоппенштайне в четверг утром, нарушила железнодорожное и автомобильное движение, но не привела к травмам людей или разрушениям, сообщили в полиции.

Швейцария славится своей разветвленной и пунктуальной железнодорожной сетью с частым сообщением между городами, поселками и даже деревнями. Любители железных дорог приезжают со всего мира, чтобы прокатиться по самым живописным маршрутам или по маршрутам с очень крутыми подъемами.

Швейцарцы — самые активные пользователи железнодорожного транспорта в Европе по количеству километров на человека, однако, согласно государственной статистике, за последние десятилетия количество несчастных случаев сократилось, несмотря на рост интенсивности использования.

Пятнадцать человек получили травмы, когда два поезда сошли с рельсов с разницей в 20 минут во время шторма недалеко от столицы Берна в 2023 году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности
Важно

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности (2)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии
Важно

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 18:55

Мир 0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Читать
Загрузка

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Читать

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Читать

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Читать

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Читать

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

Читать