Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

На большей части территории температура воздуха опустится до -15-25 градусов, местами на побережье мороз будет на несколько градусов ниже. Будет дуть слабый ветер, местами – в основном в северо-восточных регионах – образуется туман и иней.

Вторник будет преимущественно солнечным, осадков не ожидается. При слабом или умеренном восточном, юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до -5-11 градусов.

В Риге во вторник ожидается солнечная погода без осадков. Ночью будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха опустится до -17 градусов, местами в пригородах – до -22 градусов. В течение дня ветер будет дуть слабо или умеренно с востока, юго-востока, температура поднимется до -7 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, минимальная температура воздуха в воскресенье утром в Стальгене составила -30,3 градуса, а в понедельник утром на наблюдательной станции в Даугавпилсе она опустилась до -30,5 градуса.

Согласно текущим прогнозам, 30-градусных заморозков в продолжении зимы больше не ожидается, погода станет теплее и изменчивее – с осадками, оттепелями и порывистым ветром.