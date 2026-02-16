Ринкевич лично будет следить за разработкой закона о государственном участии в Gors

На прошлой неделе правительство приняло решение поручить двум министерствам разработать такой закон. По словам советника Ринкевича Мартиньша Драгериса, пока рано оценивать предложенное решение, так как процесс начался только на прошлой неделе.

"Президент следит за выполнением этого поручения", - сказал Дрегерис.

Как сообщалось, в связи с пока безуспешными переговорами с Резекненским самоуправлением правительство решило, что Министерство культуры и Министерство умного управления и регионального развития совместно разработают закон об обеспечении государственного участия в Резекненском концертном зале "Gors".

В ходе разработки этого закона будет уточнено, в какой степени концертный зал может находиться в собственности государства. Законопроект следует разработать в течение февраля.

Как сообщалось, 13 февраля Резекненская городская дума отклонила предложение Министерства культуры о привлечении государства к управлению концертным залом "Gors" с 75%-ным участием.