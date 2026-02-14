Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страуюма: мы должны поумнеть — другой возможности у нас нет

Редакция PRESS 14 февраля, 2026 12:36

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

Она заявила, что представления 90-х о Латвии как о "мосте между Востоком и Западом" или о "банковском рае" себя исчерпали и оказались ошибочными, поэтому сейчас настала пора целенаправленно инвестировать в области, в которых работают латвийские учёные мирового уровня. "Мы не можем географически стать больше, но можем стать умнее", - подчёркивает Страуюма.

Экс-премьер выразила осторожный оптимизм по поводу реформ в системе образования, сделав особый акцент на переход к институциональному финансированию в вузах, что позволит более оперативно адаптировать учебные программы к требованиям рынка: "Это поможет уменьшить бюрократическое бремя, из-за которого согласование новых программ обыкновенно длится годами. Вузы уже сейчас видят новые возможности обучения, и госаппарат должен устранить препятствия, чтобы знания быстрее превращались в реальные экономические достижения".

Одним из главных препятствий к развитию Страуюма считает чрезмерную бюрократию, которую часто питает боязнь общественности брать на себя ответственность: "Чиновничество и руководители учреждений обыкновенно требуют нового урегулирования для каждой жизненной ситуации, вместо того, чтобы самим принимать смелые решения. Как только у нас появляется какая-то проблема, мы не берём ответственность на себя, а требуем письменного регулирования".

«Кремлёвский волшебник»: пропаганда или… Латвийские продюсеры готовы судиться с французской газетой (1)

Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой

Повезло, что проснулась: как рижанка чуть не лишилась крыши над головой

«Но не в семь утра же!» Оповещение о сильном снегопаде стало поводом повозмущаться

Вчера в семь часов утра многим жителям Латвии было прислано на телефоны предупреждение о сильном снегопаде, причём в некоторых местах снегопад на тот момент уже начался. Вроде бы хорошее дело - оповещать население о различных природных катаклизмах, но многие считают, что в этом конкретном случае рассылать уведомления с громким звуком, да ещё в раннее утро, - явный перебор.

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

По данным источников Reuters, Пентагон разрабатывает планы многонедельной военной кампании против Ирана на случай приказа президента. Дональд Трамп называет смену режима в Тегеране "наилучшим сценарием".

Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведётся расследование причин смерти, однако информация, которой располагает полиция в данный момент, не свидетельствует о том, что против умершей женщины было совершено преступление.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Конфликт интересов: за что БПБК наказало депутата Майю Арманеву

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) наказало депутата Сейма Майю Арманеву ("Латвия на первом месте") за нарушение закона о конфликте интересов, сообщила программа ЛТВ "Панорама".

Застукали с поличным: воров цветов с кладбищ запечатлели на месте «преступления» (ФОТО)

Как сообщает портал medibas.lv, бывали случаи, когда через несколько дней после похорон родственники приезжали на кладбище и ужасались: с могилы исчезли все цветы!

