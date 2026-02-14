Страуюма: мы должны поумнеть — другой возможности у нас нет

Она заявила, что представления 90-х о Латвии как о "мосте между Востоком и Западом" или о "банковском рае" себя исчерпали и оказались ошибочными, поэтому сейчас настала пора целенаправленно инвестировать в области, в которых работают латвийские учёные мирового уровня. "Мы не можем географически стать больше, но можем стать умнее", - подчёркивает Страуюма.

Экс-премьер выразила осторожный оптимизм по поводу реформ в системе образования, сделав особый акцент на переход к институциональному финансированию в вузах, что позволит более оперативно адаптировать учебные программы к требованиям рынка: "Это поможет уменьшить бюрократическое бремя, из-за которого согласование новых программ обыкновенно длится годами. Вузы уже сейчас видят новые возможности обучения, и госаппарат должен устранить препятствия, чтобы знания быстрее превращались в реальные экономические достижения".

Одним из главных препятствий к развитию Страуюма считает чрезмерную бюрократию, которую часто питает боязнь общественности брать на себя ответственность: "Чиновничество и руководители учреждений обыкновенно требуют нового урегулирования для каждой жизненной ситуации, вместо того, чтобы самим принимать смелые решения. Как только у нас появляется какая-то проблема, мы не берём ответственность на себя, а требуем письменного регулирования".