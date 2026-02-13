Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки (1)

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 18:59

1 комментариев

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

«Я в шоке от своего январского счёта за электричество в размере 754 евро — похоже, моё решение быть ответственным и “зелёным”, отапливая дом тепловым насосом, было глупым (в январе 2025 года счёт составлял 563 евро). В эту сумму входит всё электричество, в том числе зарядка электромобиля», — написал Кулбергс.

Он отметил, что сможет оплатить такую сумму, но для многих жителей этой зимой счета становятся непосильными. Платёжки за январь 2025 и январь 2026 годов депутат просит отправлять на электронную почту pik-siltums@saeima.lv, обещая анонимность.

Январские морозы серьёзно взвинтили счета за отопление. Платить больше приходится всем — и тем, кто использует пеллеты, и тем, кто отапливается газом или электричеством.

По данным «Rīgas Siltums», потребление тепла в январе выросло на 60–80% по сравнению с декабрём. Одновременно тариф увеличился с 74 до 83 евро за МВт·ч. При почти двукратном росте потребления итоговые счета оказались значительно выше привычных.

 

