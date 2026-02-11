Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Возникает соблазн удержаться у власти, отменив итоги выборов: политолог о грозящей Латвии опасности

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 15:07

Латышские СМИ 0 комментариев

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

В настоящее время в политической сфере действуют несколько партий, которые контролируют финансовые потоки, поступающие в коммерческие СМИ, а также оказывают косвенное влияние на общественные СМИ, используя значительное бюджетное финансирование.

Подход этих партий весьма прагматичен: СМИ, зависимые от этих финансовых потоков, воспринимаются как часть политического процесса, от которой в ходе избирательного цикла ожидается лояльность и поддержка так называемых государственных партий.

Другая группа политических сил уже давно пришла к выводу, что общественные СМИ для нее фактически закрыты, и еще до предыдущих муниципальных выборов начала целенаправленно развивать коммуникацию в социальных сетях.

На первый взгляд может показаться, что такая модель может функционировать в течение длительного времени. Однако проблема кроется в ее последствиях. Объемное государственное финансирование делает СМИ институционально вялыми — их мотивация к деятельности постепенно отдаляется от аудитории и приближает их к источникам финансирования.

В таких условиях уже не имеет решающего значения, насколько широкую аудиторию охватывают СМИ, а важно, насколько последовательно они соответствуют политическим ожиданиям финансирующих сторон. В долгосрочной перспективе такие СМИ становятся ненужными не только для общества, но и для самих финансирующих, поскольку они больше не способны выполнять свою функцию.

Это меняет логику политической коммуникации. Формируется круг политиков и партий, которым традиционные СМИ совершенно безразличны. Напротив, эти политики начинают функционировать как инфлюенсеры и становятся привлекательными даже для самих СМИ, поскольку способны привлекать аудиторию и генерировать просмотры.

Это уже интуитивно понимается в политической среде, поэтому в политическом дискурсе традиционных СМИ появляются дискуссии о возможности отмены результатов выборов, если они «не соответствуют [ожиданиям]» или «подвержены влиянию [третьих сил]». Одновременно вводится понятие «государственные партии», что автоматически означает, что существуют также негосударственные или антигосударственные партии. Это, в свою очередь, означает, что существуют государственные и антигосударственные избиратели.

Возникает вопрос: что делать, если явка на выборы низкая и «государственный избиратель» из-за разочарования не приходит на выборы? Или что делать, если выборы отменяются и на внеочередные выборы мобилизуется именно антигосударственный избиратель?

Одно ясно: после относительно хорошей явки на выборах в 14-ю Сейм и последующего глубокого разочарования тем, как используется данное доверие (о чем свидетельствуют как низкие рейтинги партий, так и разрушительно низкие рейтинги министров правительства), Латвия вступит в новый этап социальной нестабильности.

На данном этапе неясно, как поступят избиратели и какими будут последствия. И самое главное – как поступит политическая среда. Ведь соблазн провозгласить себя «истинным государственным деятелем», ограничить механизм смены власти, гарантированный демократией, и надолго удержаться у власти, бесконечно велик.

Таких примеров много — власть, полученная демократическим путем, часто сохраняется недемократическим образом значительно дольше, чем это считается нормальным. Однако все эти случаи имеют общий исход: экономический упадок страны и утрата доверия общества, что часто заканчивается трагическими последствиями".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
Важно

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе
Важно

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе (1)

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу?
Важно

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу? (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Читать

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Читать

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

Читать

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Читать

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Читать

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Всюду жизнь 14:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

Читать