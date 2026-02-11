Видели волка? Сообщите немедленно

Речь идёт о следах, экскрементах и найденных растерзанных животных. Сообщить о наблюдениях можно через приложение «Mednis» в разделе «Наблюдения», загрузив фото и позволив системе зафиксировать местоположение. В приложении также доступна карта с отмеченными случаями.

Если признаки присутствия волков обнаружены рядом с домами, хозяйствами или предприятиями, министерство рекомендует обращаться в Государственную лесную службу. Каждый случай рассматривается совместно с муниципальными охотничьими координационными комиссиями. При необходимости может быть выдано разрешение на изъятие из популяции волка с нетипичным поведением.

О каждом нападении на сельскохозяйственных животных и домашних питомцев необходимо сообщать в территориальные подразделения службы. Чаще всего страдают овцы, однако фиксировались случаи нападений на собак, коз и крупный рогатый скот.

Согласно требованиям директив ЕС, волк является особо охраняемым, но ограниченно используемым видом. Охота разрешена с 15 июля до исчерпания установленного лимита, но не позднее 31 марта. В сезоне 2025/2026 годов лимит в 370 особей был исчерпан уже в середине января.