Видели волка? Сообщите немедленно

11 февраля, 2026

Новости Латвии

Министерство земледелия призывает жителей сообщать о признаках присутствия волков - особенно в снежную зиму, когда следы хорошо видны. Сбор данных необходим, чтобы Государственная лесная служба могла объективно оценить численность и распространение популяции.

Речь идёт о следах, экскрементах и найденных растерзанных животных. Сообщить о наблюдениях можно через приложение «Mednis» в разделе «Наблюдения», загрузив фото и позволив системе зафиксировать местоположение. В приложении также доступна карта с отмеченными случаями.

Если признаки присутствия волков обнаружены рядом с домами, хозяйствами или предприятиями, министерство рекомендует обращаться в Государственную лесную службу. Каждый случай рассматривается совместно с муниципальными охотничьими координационными комиссиями. При необходимости может быть выдано разрешение на изъятие из популяции волка с нетипичным поведением.

О каждом нападении на сельскохозяйственных животных и домашних питомцев необходимо сообщать в территориальные подразделения службы. Чаще всего страдают овцы, однако фиксировались случаи нападений на собак, коз и крупный рогатый скот.

Согласно требованиям директив ЕС, волк является особо охраняемым, но ограниченно используемым видом. Охота разрешена с 15 июля до исчерпания установленного лимита, но не позднее 31 марта. В сезоне 2025/2026 годов лимит в 370 особей был исчерпан уже в середине января.

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина
Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации
Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Загрузка

Возникает соблазн удержаться у власти, отменив итоги выборов: политолог о грозящей Латвии опасности

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

