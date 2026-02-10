Скончалась Дарья Ростиславовна Невская

Дарья Ростиславовна ушла из жизни после продолжительной болезни. В декабре она была госпитализирована и с тех пор находилась в больнице. В январе сообщала об улучшении самочувствия, однако болезнь оказалась сильнее.

Она была талантливым преподавателем, внимательным наставником и ярким лектором, искренне преданным своему делу. Коллеги и студенты запомнят её как глубокого учёного, чуткого человека и вдохновляющего педагога.

Приносим огромные соболезнования её семье и близким!

О дате и месте похорон пока не сообщается.