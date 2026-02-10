Нужно ввести единые критерии: омбудсмен Палкова занялась защитой детей от насилия

Как отметила Палкова, случаи насилия часто рассматриваются разными учреждениями, при этом каждое самоуправление в зависимости от финансирования может позволить себе специалистов разного уровня - одни лучше, другие хуже.

Омбудсмен призвала ввести единый подход к сокращению случаев насилия в стране. По ее мнению, должен существовать единый орган, уполномоченный рассматривать подобные случаи также в частных учебных заведениях. Как указала Палкова, существующую систему нужно пересмотреть и ввести единые критерии, что обеспечит более высокое качество работы и более эффективное соблюдение прав детей.

По мнению Палковой, эти обязанности можно полностью возложить на Центр защиты детей.

Ее предложение поддержала представитель полиции самоуправления Риги Лигита Пелмане. Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов не обучены работе с работниками образовательных учреждений и не имеют права в одиночку опрашивать детей.

Представитель Госполиции Эвита Эвардсоне также согласилась с необходимостью создания специализированного учреждения, поскольку вопросы прав детей - специфические и деликатные, и сотрудники должны обладать навыками работы с детьми.

Депутаты комиссии обсудили необходимость усиления потенциала Центра защиты детей и укрепления возможностей правоохранительных органов для более активной работы по сокращению насилия над детьми.

По словам председателя комиссии Лейлы Расимы, необходимо понимать, какое финансирование требуется для укрепления потенциала Центра защиты детей. Также следует работать над необходимыми изменениями в законодательстве.