СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Конкретный случай поднимает вопрос: является ли налоговая переплата умершего государственной тайной?
Далее публикуется материал со страницы Facebook «Бюро присяжного адвоката Лауриса Клагиша». В статье, помимо прочего, даны советы людям, оказавшимся в подобной ситуации.
«Проанализированное в этой статье судебное решение — наглядный пример того, как бюрократический формализм порой пытается взять верх над здравым смыслом и правами человека. Статья подготовлена по мотивам решения Административного районного суда от 4 февраля 2026 года по делу № A420249325.
Представьте ситуацию: человек потерял близкого, занимается оформлением наследства и хочет узнать, не осталось ли у государства долга перед умершим, а именно — переплаты подоходного налога с населения (ПНН).
Казалось бы, логично, что наследник имеет право получить эту информацию, чтобы включить ее в наследственную массу. Однако у Службы государственных доходов (СГД) было иное мнение, что в итоге привело к судебному разбирательству.
Аргументация отказа СГД в данном деле граничит с абсурдом. Служба утверждала:
переплату невозможно рассчитать, поскольку не подана годовая декларация о доходах;
умерший больше не может подать декларацию;
наследник не имеет права подавать декларацию от имени умершего.
Результат? По мнению СГД, эти деньги просто остаются в государственном бюджете, поскольку «система» не предусматривает механизма, позволяющего наследнику узнать сумму. К счастью, Административный районный суд с такой логикой «замкнутого круга» не согласился.
Позиция суда: право на информацию важнее «приватности умершего». Суд указал на ряд существенных моментов, о которых СГД в своем рвении защитить бюджетные средства «забыла»:
Законный интерес наследника. Наследнику объективно необходимо знать размер переплаты, чтобы реализовать свои законные права на наследство:
- Прекращение защиты частной жизни. Утверждать, что частная жизнь умершего (финансовые данные) должна защищаться от его собственного наследника, юридически необоснованно.
- Сложившаяся судебная практика. СГД уже ранее указывали на ошибочность такой практики, однако служба продолжала игнорировать судебные решения и аннотации к изменениям в законе.
- Суд обязал СГД в течение одной недели предоставить запрашиваемую информацию.
Советы читателям: как не заблудиться в коридорах СГД? Если вы оказались в похожей ситуации, вот несколько рекомендаций, как действовать:
- Запрашивайте информацию в письменном виде. Не ограничивайтесь устным отказом в центре обслуживания клиентов. Подайте официальное заявление, четко указав цель — определение наследственной массы.
- Ссылайтесь на Закон об открытости информации. Даже если СГД пытается применить специфику налогового законодательства, помните: право получать находящуюся в распоряжении учреждения информацию (в том числе ограниченного доступа) гарантируется именно этим законом.
- Не поддавайтесь аргументу «невозможности». Судебное решение ясно подтверждает: отсутствие готовой декларации у СГД не означает отсутствия обязанности предоставить данные, позволяющие рассчитать переплату.
- Обжалуйте решения. Если вы получили отказ от генерального директора СГД, не бойтесь обращаться в Административный суд. Как показывает этот случай, суды нередко смотрят на бюрократию гораздо более гибко и справедливо.