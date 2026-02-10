Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 20:27

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Конкретный случай поднимает вопрос: является ли налоговая переплата умершего государственной тайной?

Далее публикуется материал со страницы Facebook «Бюро присяжного адвоката Лауриса Клагиша». В статье, помимо прочего, даны советы людям, оказавшимся в подобной ситуации.

«Проанализированное в этой статье судебное решение — наглядный пример того, как бюрократический формализм порой пытается взять верх над здравым смыслом и правами человека. Статья подготовлена по мотивам решения Административного районного суда от 4 февраля 2026 года по делу № A420249325.

Представьте ситуацию: человек потерял близкого, занимается оформлением наследства и хочет узнать, не осталось ли у государства долга перед умершим, а именно — переплаты подоходного налога с населения (ПНН).

Казалось бы, логично, что наследник имеет право получить эту информацию, чтобы включить ее в наследственную массу. Однако у Службы государственных доходов (СГД) было иное мнение, что в итоге привело к судебному разбирательству.

Аргументация отказа СГД в данном деле граничит с абсурдом. Служба утверждала:

переплату невозможно рассчитать, поскольку не подана годовая декларация о доходах;
умерший больше не может подать декларацию;
наследник не имеет права подавать декларацию от имени умершего.
Результат? По мнению СГД, эти деньги просто остаются в государственном бюджете, поскольку «система» не предусматривает механизма, позволяющего наследнику узнать сумму. К счастью, Административный районный суд с такой логикой «замкнутого круга» не согласился.

Позиция суда: право на информацию важнее «приватности умершего». Суд указал на ряд существенных моментов, о которых СГД в своем рвении защитить бюджетные средства «забыла»:

Законный интерес наследника. Наследнику объективно необходимо знать размер переплаты, чтобы реализовать свои законные права на наследство:

  • Прекращение защиты частной жизни. Утверждать, что частная жизнь умершего (финансовые данные) должна защищаться от его собственного наследника, юридически необоснованно.
  • Сложившаяся судебная практика. СГД уже ранее указывали на ошибочность такой практики, однако служба продолжала игнорировать судебные решения и аннотации к изменениям в законе.
  • Суд обязал СГД в течение одной недели предоставить запрашиваемую информацию.

Советы читателям: как не заблудиться в коридорах СГД? Если вы оказались в похожей ситуации, вот несколько рекомендаций, как действовать:

  • Запрашивайте информацию в письменном виде. Не ограничивайтесь устным отказом в центре обслуживания клиентов. Подайте официальное заявление, четко указав цель — определение наследственной массы.
  • Ссылайтесь на Закон об открытости информации. Даже если СГД пытается применить специфику налогового законодательства, помните: право получать находящуюся в распоряжении учреждения информацию (в том числе ограниченного доступа) гарантируется именно этим законом.
  • Не поддавайтесь аргументу «невозможности». Судебное решение ясно подтверждает: отсутствие готовой декларации у СГД не означает отсутствия обязанности предоставить данные, позволяющие рассчитать переплату.
  • Обжалуйте решения. Если вы получили отказ от генерального директора СГД, не бойтесь обращаться в Административный суд. Как показывает этот случай, суды нередко смотрят на бюрократию гораздо более гибко и справедливо.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Важно

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки
Важно

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества
Важно

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Читать
Загрузка

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

Мир 20:55

Мир 0 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Читать

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Читать

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Читать

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Читать

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать