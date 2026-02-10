СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Конкретный случай поднимает вопрос: является ли налоговая переплата умершего государственной тайной?

Далее публикуется материал со страницы Facebook «Бюро присяжного адвоката Лауриса Клагиша». В статье, помимо прочего, даны советы людям, оказавшимся в подобной ситуации.

«Проанализированное в этой статье судебное решение — наглядный пример того, как бюрократический формализм порой пытается взять верх над здравым смыслом и правами человека. Статья подготовлена по мотивам решения Административного районного суда от 4 февраля 2026 года по делу № A420249325.

Представьте ситуацию: человек потерял близкого, занимается оформлением наследства и хочет узнать, не осталось ли у государства долга перед умершим, а именно — переплаты подоходного налога с населения (ПНН).

Казалось бы, логично, что наследник имеет право получить эту информацию, чтобы включить ее в наследственную массу. Однако у Службы государственных доходов (СГД) было иное мнение, что в итоге привело к судебному разбирательству.

Аргументация отказа СГД в данном деле граничит с абсурдом. Служба утверждала:

переплату невозможно рассчитать, поскольку не подана годовая декларация о доходах;

умерший больше не может подать декларацию;

наследник не имеет права подавать декларацию от имени умершего.

Результат? По мнению СГД, эти деньги просто остаются в государственном бюджете, поскольку «система» не предусматривает механизма, позволяющего наследнику узнать сумму. К счастью, Административный районный суд с такой логикой «замкнутого круга» не согласился.

Позиция суда: право на информацию важнее «приватности умершего». Суд указал на ряд существенных моментов, о которых СГД в своем рвении защитить бюджетные средства «забыла»:

Законный интерес наследника. Наследнику объективно необходимо знать размер переплаты, чтобы реализовать свои законные права на наследство:

Прекращение защиты частной жизни. Утверждать, что частная жизнь умершего (финансовые данные) должна защищаться от его собственного наследника, юридически необоснованно.

Сложившаяся судебная практика. СГД уже ранее указывали на ошибочность такой практики, однако служба продолжала игнорировать судебные решения и аннотации к изменениям в законе.

Суд обязал СГД в течение одной недели предоставить запрашиваемую информацию.

Советы читателям: как не заблудиться в коридорах СГД? Если вы оказались в похожей ситуации, вот несколько рекомендаций, как действовать: