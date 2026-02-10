Кофе может лечить и вредить одновременно: учёные объяснили, как пить его правильно

Учёные давно выяснили: сам кофе содержит антиоксиданты, которые защищают сердце и сосуды, улучшают концентрацию и даже снижают риск некоторых заболеваний. Но главный подвох скрывается не в кофеине, а в кофейных маслах.

Речь идёт о веществах с труднопроизносимыми названиями — кафестол и кахвеол. Они содержатся в кофейной гуще и способны повышать уровень «плохого» холестерина. Именно поэтому способ заваривания напитка играет решающую роль.

Самым безопасным считается фильтрованный кофе — например, из капельной кофеварки или приготовленный через бумажный фильтр. Он задерживает большую часть масел и делает напиток мягче для сосудов и печени.

А вот эспрессо, кофе из турки или френч-пресса сохраняют все масла. Это не опасно при умеренном употреблении, но врачи советуют ограничиваться одной чашкой в день, особенно людям с чувствительным желудком или проблемами с холестерином.

Отдельная проблема — растворимый кофе. Он часто содержит больше окисленных соединений и может сильнее раздражать желудок.

Не менее важен и момент, когда пить кофе. Самой распространённой ошибкой считается чашка на пустой желудок. Такой привычкой кофе может усиливать стресс, повышать уровень гормона кортизола и вызывать неприятную дрожь.

Специалисты советуют пить кофе через час после пробуждения и обязательно после еды. Ещё один секрет — не злоупотреблять напитком во второй половине дня. Даже если кажется, что кофе не мешает заснуть, он способен ухудшать качество сна.

Добавление молока или растительных напитков вреда не приносит — наоборот, они могут смягчать воздействие кофеина на желудок.

Оптимальной нормой врачи называют две-три чашки кофе в день. В таком количестве напиток чаще приносит пользу, чем вред.

Так что главный вывод прост: кофе сам по себе не враг. Но то, как именно мы его пьём, может превратить утреннюю привычку либо в источник бодрости, либо в скрытую проблему для здоровья.