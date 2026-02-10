Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

10 февраля, 2026

Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта LAKRS призывает Сейм отклонить ряд поправок к Закону о труде, которые, по его мнению, ослабляют правовую защиту работников. Об этом говорится в обращении профсоюза в комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Особое внимание LAKRS уделяет статье 110, запрещающей увольнение члена профсоюза без согласия профсоюзной организации. Профсоюз считает эту норму ключевой гарантией реальной защиты права на объединение, особенно для работников, не имеющих ресурсов для длительных судебных споров. Участие профсоюза в согласовании увольнений носит превентивный характер и помогает избежать незаконных решений и последующих судов.

Профсоюз также критикует другие инициативы. В частности, он выступает против права работодателя в течение двух лет после окончания коллективного договора в одностороннем порядке отходить от его условий, против снижения оплаты труда до 70% при простое свыше пяти дней, а также против норм, которые фактически подталкивали бы работников увольняться без полноценных социальных гарантий.

Отдельное возражение вызывает предложение дать Государственному агентству занятости право сокращать сроки начала коллективных увольнений без участия представителей работников, а также идея уменьшить срок уведомления об увольнении до трех дней, что, по мнению LAKRS, лишает работников возможности подготовиться к потере работы.

В итоге профсоюз призывает депутатов принять социально ответственное решение, сохранить статью 110 Закона о труде и развивать трудовое законодательство через диалог с социальными партнерами.

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?
Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

