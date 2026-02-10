Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Особое внимание LAKRS уделяет статье 110, запрещающей увольнение члена профсоюза без согласия профсоюзной организации. Профсоюз считает эту норму ключевой гарантией реальной защиты права на объединение, особенно для работников, не имеющих ресурсов для длительных судебных споров. Участие профсоюза в согласовании увольнений носит превентивный характер и помогает избежать незаконных решений и последующих судов.

Профсоюз также критикует другие инициативы. В частности, он выступает против права работодателя в течение двух лет после окончания коллективного договора в одностороннем порядке отходить от его условий, против снижения оплаты труда до 70% при простое свыше пяти дней, а также против норм, которые фактически подталкивали бы работников увольняться без полноценных социальных гарантий.

Отдельное возражение вызывает предложение дать Государственному агентству занятости право сокращать сроки начала коллективных увольнений без участия представителей работников, а также идея уменьшить срок уведомления об увольнении до трех дней, что, по мнению LAKRS, лишает работников возможности подготовиться к потере работы.

В итоге профсоюз призывает депутатов принять социально ответственное решение, сохранить статью 110 Закона о труде и развивать трудовое законодательство через диалог с социальными партнерами.