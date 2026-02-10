Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Много шума из-за Gors: проблему не может решить целый Кабинет министров

10 февраля, 2026 18:18

Важно 0 комментариев

Министерство культуры и Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) должны будут совместно разработать законопроект по обеспечению участия государства в Резекненском концертном зале "Gors", сообщила агентству ЛЕТА после сегодняшнего заседания правительства министр культуры Агнесе Лаце.

Такое поручение министерствам сегодня дал Кабинет министров. В ходе разработки этого законопроекта будет уточнено, в каком объеме концертный зал может принадлежать государству. Законопроект должен быть разработан в течение февраля, добавила Лаце.

В докладе Минкульта рассмотрены предложения по стабилизации работы концертного зала "Gors" и участию государства в нем.

Минкульт предложил самоуправлению модель управления, при которой государство совместно с Резекненским самоуправлением участвует в управлении залом. Реализация этой схемы включает два шага: оценку возможности передачи государству в собственность здания и оборудования "Gors" и обеспечение участия государства в управлении ООО "Austrumlatvijas koncertzāle", включая внесение 75% уставного капитала, что позволит государству получить решающее влияние.

С января Минкульт активно участвует в переговорах с самоуправлением Резекне, однако обсуждения неоднократно откладывались, и в итоге предложение Минкульта о совместном управлении было отклонено. Самоуправление считает оптимальными формы сотрудничества через делегирование функций или содействие.

Учитывая результаты переговоров и значение концертного зала "Gors" для культурной политики Латвии, национального самоопределения и безопасности, Минкульт призвал правительство продвигать законопроект об участии государства в управлении "Gors".

Вопрос включен в повестку заседания Резекненской думы, запланированного на пятницу, 13 февраля.

Как сообщалось, Резекненская дума не готова поддержать предложение Минкульта о совместном с самоуправлением управлении концертным залом "Gors", следует из принятого в понедельник на заседании финансово-бюджетного комитета думы решения.

Думский комитет в понедельник отказался поддержать предложение Минкульта об участии государства в основном капитале ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" в объеме 75% долей капитала с решающим влиянием в управлении обществом капитала.

Комментарии (0)

Важно

Важно

Важно

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

20:55

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

20:55

Мир 0 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

20:50

Важно 0 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

20:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

20:45

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

20:27

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

