Много шума из-за Gors: проблему не может решить целый Кабинет министров

Такое поручение министерствам сегодня дал Кабинет министров. В ходе разработки этого законопроекта будет уточнено, в каком объеме концертный зал может принадлежать государству. Законопроект должен быть разработан в течение февраля, добавила Лаце.

В докладе Минкульта рассмотрены предложения по стабилизации работы концертного зала "Gors" и участию государства в нем.

Минкульт предложил самоуправлению модель управления, при которой государство совместно с Резекненским самоуправлением участвует в управлении залом. Реализация этой схемы включает два шага: оценку возможности передачи государству в собственность здания и оборудования "Gors" и обеспечение участия государства в управлении ООО "Austrumlatvijas koncertzāle", включая внесение 75% уставного капитала, что позволит государству получить решающее влияние.

С января Минкульт активно участвует в переговорах с самоуправлением Резекне, однако обсуждения неоднократно откладывались, и в итоге предложение Минкульта о совместном управлении было отклонено. Самоуправление считает оптимальными формы сотрудничества через делегирование функций или содействие.

Учитывая результаты переговоров и значение концертного зала "Gors" для культурной политики Латвии, национального самоопределения и безопасности, Минкульт призвал правительство продвигать законопроект об участии государства в управлении "Gors".

Вопрос включен в повестку заседания Резекненской думы, запланированного на пятницу, 13 февраля.

Как сообщалось, Резекненская дума не готова поддержать предложение Минкульта о совместном с самоуправлением управлении концертным залом "Gors", следует из принятого в понедельник на заседании финансово-бюджетного комитета думы решения.

Думский комитет в понедельник отказался поддержать предложение Минкульта об участии государства в основном капитале ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" в объеме 75% долей капитала с решающим влиянием в управлении обществом капитала.