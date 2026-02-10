«Твин Пикс» на болгарском перевале: загадка шести смертей в Петрохане

Тела нашли в начале февраля неподалёку от туристической хижины «Петрохан». По данным следствия, все трое погибли от огнестрельных ранений. Мужчинам было 45, 49 и 51 год.

Ситуацию делает ещё более странной видеозапись последних часов их жизни. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчины перед трагедией прощаются друг с другом. Позже в районе хижины произошёл пожар — здание частично сгорело.

Следователи пока не называют окончательную версию произошедшего. Рассматриваются разные варианты — от убийства до так называемого расширенного самоубийства. Эксперты отмечают, что подобные случаи требуют сложных психологических и криминалистических исследований.

Историю дополнительно запутывают слухи вокруг самой хижины. Болгарские СМИ пишут о возможных конфликтах, связанных с управлением территории и деятельностью организации, которая работала в этом районе возле сербской границы. Официального подтверждения этим версиям пока нет.

Перевал Петрохан давно считается одним из самых суровых и изолированных мест в Балканских горах. Зимой здесь почти нет туристов, а погода может резко меняться. Именно эта атмосфера одиночества и труднодоступности делает трагедию ещё более загадочной.