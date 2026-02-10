Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

© LETA 10 февраля, 2026 20:16

Важно 0 комментариев

Силы обороны Латвии не смогли бы одновременно сбить массово запущенные потенциальным противником дроны, признал сегодня на подкомиссии Сейма по всеобъемлющей государственной обороне заместитель начальника Объединённого штаба Национальных вооружённых сил (НВС) по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Во вторник подкомиссия вместе с представителями оборонного ведомства обсуждала развитие возможностей НВС в рамках проектов «Восточная стража» и «стена дронов».

Член подкомиссии Янис Домбрава (НА) поинтересовался, способна ли Латвия нейтрализовать, например, 20 дронов, если их запустят через восточную границу или со стороны моря.

Лещинскис ответил, что гарантировать их уничтожение НВС «абсолютно не может», и даже при дальнейшем развитии противовоздушной обороны такую гарантию дать невозможно. Он указал, что протяжённость восточной границы Латвии превышает 400 километров, и эффективность перехвата дронов зависит от обстоятельств и их количества.

«Мы можем развивать свои способности и планировать, как использовать их наиболее рационально и эффективно, но при границе длиной 400 километров нельзя гарантировать, что удастся остановить все дроны», — отметил генерал.

По его словам, если системы предупреждения НВС сработают должным образом, дроны будут своевременно обнаружены, а дежурные группы ПВО вовремя займут позиции, то при благоприятном стечении обстоятельств «большую часть этих дронов можно было бы уничтожить». При этом он предложил подсчитать, насколько плотным должно быть размещение подразделений ПВО вдоль 400-километровой границы.

«В мирное время мы сейчас не рассматриваем как серьёзную угрозу целенаправленный массовый запуск боевых дронов в нашем направлении, поскольку это фактически означало бы объявление войны. Вместе с тем существует вероятность, что такие дроны могут оказаться на нашей территории, так как Россия и Беларусь используют средства радиоэлектронной борьбы для отклонения боевых дронов от траектории, и они могут сбиться с курса. Вероятнее всего, именно так произошло с дроном Shahed, упавшим в Латвии в 2024 году», — пояснил генерал.

Говоря о противовоздушной обороне Латвии, Лещинскис напомнил, что операция НАТО «Восточная стража» была запущена осенью прошлого года. До этого, также осенью 2024 года, НВС начали собственную операцию, в рамках которой боевые группы НВС находятся в постоянном дежурстве на восточной границе страны. Граница усилена дополнительными сенсорами, а НВС движутся к созданию многоуровневой системы ПВО. По его словам, НВС способны в течение 15 минут закрыть воздушное пространство Латвии, а также введены различные ограничения для пользователей дронов в стране.

В дальнейшем, по мере реализации «Восточной стражи» и увеличения присутствия союзников, станет более сложным вопрос командования и распределения ответственности, отметил военный.

Заместитель госсекретаря Министерства обороны Роландс Хениньш сообщил подкомиссии, что термин «стена дронов», ранее прозвучавший на встрече министров внутренних дел региона, не является популярным в Европе, поэтому в Европейском союзе чаще используется название «антидроновая инициатива». В настоящее время на политическом уровне ЕС определены четыре ключевых проекта развития возможностей: «Стража восточного фланга», Европейская инициатива защиты от дронов, Европейская воздушная инициатива и Европейский космический щит.

Латвию в наибольшей степени интересуют Европейская инициатива защиты от дронов и «Стража восточного фланга». Цель Латвии — найти способы через эти инициативы привлечь дополнительное финансирование для развития своих оборонных возможностей.

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

