Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Во вторник подкомиссия вместе с представителями оборонного ведомства обсуждала развитие возможностей НВС в рамках проектов «Восточная стража» и «стена дронов».

Член подкомиссии Янис Домбрава (НА) поинтересовался, способна ли Латвия нейтрализовать, например, 20 дронов, если их запустят через восточную границу или со стороны моря.

Лещинскис ответил, что гарантировать их уничтожение НВС «абсолютно не может», и даже при дальнейшем развитии противовоздушной обороны такую гарантию дать невозможно. Он указал, что протяжённость восточной границы Латвии превышает 400 километров, и эффективность перехвата дронов зависит от обстоятельств и их количества.

«Мы можем развивать свои способности и планировать, как использовать их наиболее рационально и эффективно, но при границе длиной 400 километров нельзя гарантировать, что удастся остановить все дроны», — отметил генерал.

По его словам, если системы предупреждения НВС сработают должным образом, дроны будут своевременно обнаружены, а дежурные группы ПВО вовремя займут позиции, то при благоприятном стечении обстоятельств «большую часть этих дронов можно было бы уничтожить». При этом он предложил подсчитать, насколько плотным должно быть размещение подразделений ПВО вдоль 400-километровой границы.

«В мирное время мы сейчас не рассматриваем как серьёзную угрозу целенаправленный массовый запуск боевых дронов в нашем направлении, поскольку это фактически означало бы объявление войны. Вместе с тем существует вероятность, что такие дроны могут оказаться на нашей территории, так как Россия и Беларусь используют средства радиоэлектронной борьбы для отклонения боевых дронов от траектории, и они могут сбиться с курса. Вероятнее всего, именно так произошло с дроном Shahed, упавшим в Латвии в 2024 году», — пояснил генерал.

Говоря о противовоздушной обороне Латвии, Лещинскис напомнил, что операция НАТО «Восточная стража» была запущена осенью прошлого года. До этого, также осенью 2024 года, НВС начали собственную операцию, в рамках которой боевые группы НВС находятся в постоянном дежурстве на восточной границе страны. Граница усилена дополнительными сенсорами, а НВС движутся к созданию многоуровневой системы ПВО. По его словам, НВС способны в течение 15 минут закрыть воздушное пространство Латвии, а также введены различные ограничения для пользователей дронов в стране.

В дальнейшем, по мере реализации «Восточной стражи» и увеличения присутствия союзников, станет более сложным вопрос командования и распределения ответственности, отметил военный.

Заместитель госсекретаря Министерства обороны Роландс Хениньш сообщил подкомиссии, что термин «стена дронов», ранее прозвучавший на встрече министров внутренних дел региона, не является популярным в Европе, поэтому в Европейском союзе чаще используется название «антидроновая инициатива». В настоящее время на политическом уровне ЕС определены четыре ключевых проекта развития возможностей: «Стража восточного фланга», Европейская инициатива защиты от дронов, Европейская воздушная инициатива и Европейский космический щит.

Латвию в наибольшей степени интересуют Европейская инициатива защиты от дронов и «Стража восточного фланга». Цель Латвии — найти способы через эти инициативы привлечь дополнительное финансирование для развития своих оборонных возможностей.