На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

В столкновениях участвовало восемь транспортных средств, семь из которых были легковыми автомобилями и один — грузовиком.

В трёх случаях водители оформили согласованное, а в двух случаях полиция возбудила дело о нарушении административных правил.

Обстоятельства инцидента будут выяснены позже.