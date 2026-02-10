Все равно выбрасывать: Латвия подарит Украине вакцину от Covid-19

Как поясняет Министерство здравоохранения (МЗ), Украине планируется передать 51 840 доз вакцины «Comirnaty Omicron LP.8.1», которые в рамках национальной кампании вакцинации в Латвии больше использоваться не будут. Срок годности вакцин — до конца 2026 года, в настоящее время они хранятся в Государственном центре доноров крови.

В МЗ отмечают, что спрос на вакцинацию от Covid-19 в Латвии существенно снизился, в результате чего образовался избыток вакцин. Использовать эти вакцины полностью до окончания срока годности не представляется возможным.

В январе Украина проинформировала Латвию о срочной необходимости в вакцинах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и истощением национальных запасов.

МЗ подчеркивает, что безвозмездная передача вакцин является более целесообразной, чем их дальнейшее хранение или последующая утилизация, которая повлекла бы дополнительные расходы.

Также в МЗ указывают, что была рассмотрена возможность продажи вакцин другим государствам, в том числе Украине, однако это невозможно, поскольку производитель — компания Pfizer — не дает на это разрешения.

Латвийская сторона планирует оплатить все расходы, связанные с поставкой вакцин, включая транспортировку, хранение, страхование и логистику. Предполагаемые расходы на транспортировку составят около 16 500 евро и включают транспорт, термоконтейнеры, лед, упаковку вакцин, температурные логгеры, оформление экспорта и другие услуги, связанные с вывозом. В эту сумму не включены расходы на импортное оформление в Украине, которое, как правило, обеспечивает принимающая сторона, а также страхование, ориентировочная стоимость которого составляет около 13 500 евро.

Одновременно МЗ рассматривает и альтернативные варианты передачи вакцин, включая привлечение негосударственных организаций и других механизмов. В случае получения более выгодного или эффективного предложения его соответствие будет тщательно оценено с учетом имеющихся возможностей и потенциала по доставке таких грузов.

Общие расходы не превысят 30 000 евро и планируется покрыть их за счет средств государственного бюджета, предусмотренных на непредвиденные случаи.

Для транспортировки вакцин в Украину Национальная служба здравоохранения (НСЗ) уже определила возможного поставщика, способного обеспечить соблюдение требований температуры для транспортировки.

В МЗ подчеркивают, что такое решение является проявлением солидарности с Украиной и соответствует внешнеполитическим интересам Латвии, одновременно учитывая трансграничный характер инфекционных заболеваний.

Передачу вакцин планируется осуществить в соответствии с порядком, установленным Кабинетом министров, а соответствующие документы о передаче с Украиной и производителем Pfizer подпишет директор НСЗ.