Разговор не окончен: Сейм обсуждает будущее airBaltic

10 февраля, 2026 16:58

Бизнес

LETA

Во вторник на закрытом заседании бюджетно-финансовая комиссия Сейма ознакомилась с предложениями нового исполнительного директора "airBaltic" Эрно Хильдена о перспективах развития авиакомпании и решила вернуться к рассмотрению этого вопроса через три месяца, сообщила агентству ЛЕТА после заседания глава комиссии Анда Чакша.

Также депутаты заслушали подготовленный Банком Латвии доклад о роли "airBaltic" в экономике страны, в котором отмечается, что вклад авиакомпании составляет примерно 2% внутреннего валового продукта (ВВП), а с учетом связанных отраслей - еще больше.

По словам Чакши, целью заседания было оценить текущую ситуацию в компании, обсудить стоящие перед ней вызовы и ознакомиться с видением нового руководителя относительно дальнейшего развития "airBaltic".

Ранее министр финансов Арвилс Ашераденс в интервью Латвийскому телевидению заявил, что на данный момент поиск инвесторов для "airBaltic" более предпочтителен, чем выход на биржу. По его словам, компании необходимо привлечь новое финансирование в первом полугодии, чтобы продолжить работу.

Он также отметил, что новый глава авиакомпании Хильден производит впечатление прагматичного и реалистичного руководителя, и компания уже получила мандат на поиск инвесторов.

Как сообщалось, оборот концерна "airBaltic" за девять месяцев 2025 года составил 594,303 млн евро, прибыль - 4,249 млн евро.

Аудированные убытки концерна "airBaltic" в 2024 году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, а оборот по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.

В августе прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежит 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, "Aircraft Leasing", принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тусену, - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Уставной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

20:55

Важно

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

20:55

Мир

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

20:50

Важно

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

20:46

Новости Латвии

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

20:45

Важно

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

20:27

Важно

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

20:27

Выбор редакции

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

