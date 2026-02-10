На укрепление границы с Россией найдено более 8 миллионов евро

Средства в 2026 году будут перераспределены из программы бюджетного ведомства "Финансирование мероприятий по укреплению государственной безопасности" в подпрограмму МВД "Недвижимость и централизованная закупка". Финансирование предназначено для строительства пограничной инфраструктуры на участках протяженностью 41,26 км, где она ранее не была возведена, а также для связанных работ и услуг.

Строительство внешней инфраструктуры сухопутной границы, за исключением технологической инфраструктуры, организует и обеспечивает ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).

Строительство инфраструктуры внешней сухопутной государственной границы Латвии с Россией и Белоруссией проводится поэтапно.

К концу 2025 года на внешней сухопутной латвийско-белорусской границе из четырех этапов строительства завершены первый и второй этапы, включая установку забора и остальных элементов охраны границы. Построенная инфраструктура активно используется для охраны границы, продолжается ввод в эксплуатацию отдельных объектов.

На третьем и четвертом этапах строительные работы находятся в завершающей фазе и планируется их завершение в первом квартале текущего года.

В рамках договоров 2015 года, заключенных Государственной пограничной охраной, на внешней сухопутной латвийско-российской границе построены патрульная тропа и забор приблизительной протяженностью 99 км, что составляет 35% общей длины границы. Также возведены четыре канатных моста через реки Зилупе, Лудза, Ритупе и Лиепна.