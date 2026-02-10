Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Редкое небесное шоу: сразу шесть планет выстроятся в одну линию

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 18:21

В конце февраля небо приготовило редкое космическое представление. Сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся почти в одну линию — явление называют «парадом планет».

Главное небесное шоу ожидается 28 февраля. В этот вечер на небе рядом друг с другом можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Астрономы объясняют: планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости. Иногда они оказываются расположены так, что с Земли выглядят почти выстроенными в одну линию. На самом деле расстояние между ними может достигать миллиардов километров — эффект создаётся только из-за точки наблюдения.

Подобные «парады» случаются не так уж часто. Например, в 2025 году наблюдалось ещё более редкое выравнивание семи планет, и следующий подобный случай ожидается только в 2040 году.

Хорошая новость для любителей астрономии — часть планет можно будет увидеть без телескопа. Венера, Юпитер и Сатурн будут заметны невооружённым глазом. Меркурий тоже можно попытаться разглядеть, хотя он часто прячется близко к линии горизонта. А вот Уран и Нептун уже потребуют бинокля или телескопа.

Лучшее время для наблюдения — примерно через полчаса после захода солнца. Смотреть нужно в сторону западного горизонта. Главное условие — чистое небо и отсутствие зданий или деревьев, закрывающих обзор.

Наблюдать космическое шоу смогут жители разных стран, но даты немного отличаются. Например, в Афинах, Нью-Йорке и Токио пик видимости ожидается 28 февраля, а в Берлине, Лондоне и Пекине — примерно 1 марта.

Астрономы напоминают: планеты лучше всего видны, когда находятся выше горизонта, поскольку земная атмосфера возле поверхности может заметно ослаблять их свет.

Так что конец февраля — хороший повод поднять голову вверх. Возможно, именно в этот вечер небо покажет одно из самых красивых зрелищ последних лет.

 

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества
Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

