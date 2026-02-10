Редкое небесное шоу: сразу шесть планет выстроятся в одну линию

Главное небесное шоу ожидается 28 февраля. В этот вечер на небе рядом друг с другом можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Астрономы объясняют: планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости. Иногда они оказываются расположены так, что с Земли выглядят почти выстроенными в одну линию. На самом деле расстояние между ними может достигать миллиардов километров — эффект создаётся только из-за точки наблюдения.

Подобные «парады» случаются не так уж часто. Например, в 2025 году наблюдалось ещё более редкое выравнивание семи планет, и следующий подобный случай ожидается только в 2040 году.

Хорошая новость для любителей астрономии — часть планет можно будет увидеть без телескопа. Венера, Юпитер и Сатурн будут заметны невооружённым глазом. Меркурий тоже можно попытаться разглядеть, хотя он часто прячется близко к линии горизонта. А вот Уран и Нептун уже потребуют бинокля или телескопа.

Лучшее время для наблюдения — примерно через полчаса после захода солнца. Смотреть нужно в сторону западного горизонта. Главное условие — чистое небо и отсутствие зданий или деревьев, закрывающих обзор.

Наблюдать космическое шоу смогут жители разных стран, но даты немного отличаются. Например, в Афинах, Нью-Йорке и Токио пик видимости ожидается 28 февраля, а в Берлине, Лондоне и Пекине — примерно 1 марта.

Астрономы напоминают: планеты лучше всего видны, когда находятся выше горизонта, поскольку земная атмосфера возле поверхности может заметно ослаблять их свет.

Так что конец февраля — хороший повод поднять голову вверх. Возможно, именно в этот вечер небо покажет одно из самых красивых зрелищ последних лет.