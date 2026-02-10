Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

10 февраля, 2026

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Нападение произошло на шоссе, соединяющем Лечче и Бриндизи, когда группа вооруженных людей в масках перекрыла дорогу, подогнав фургон и небольшой грузовик, чтобы остановить движение и заставить бронированный автомобиль остановиться возле съезда Тутурано.

По данным местных СМИ, некоторые из подозреваемых были одеты в черно-белые комбинезоны и маски и использовали автомобили, оборудованные мигалками, чтобы имитировать полицию, создавая путаницу перед тем, как взорвать взрывное устройство против фургона для перевозки наличных денег, принадлежащего Battistolli (BTV). На кадрах, снятых проезжавшими мимо автомобилистами, видно, как фургон взрывается в дыму и обломках.

 

 

Нападение быстро вызвало реакцию карабинеров и других сил безопасности, что привело к кратковременной перестрелке, когда на место прибыли полицейские. По данным провинциального командования в Лечче, автомобиль карабинеров был поражен пулей, но среди полицейских, охранников транспорта и гражданских автомобилистов не было серьезных ранений или погибших.

После того, как их попытка ограбления была сорвана, нападавшие скрылись с места происшествия, по сообщениям, угнав автомобили у проезжающих водителей, чтобы прорвать полицейские блокпосты. Позже власти арестовали двух подозреваемых, а несколько других остаются на свободе, поскольку продолжается розыск с помощью вертолетов и контрольно-пропускных пунктов по всему региону.

Полиция и прокуратура подтвердили, что, хотя взрывчатка грабителей нанесла значительный ущерб, встроенные системы безопасности бронированного фургона не позволили им добраться до наличных денег, в результате чего попытка в конечном итоге оказалась неудачной.

Участок SS 613 был временно закрыт, чтобы позволить криминалистам собрать улики и убрать поврежденные автомобили и обломки. Автомобилистам в Апулии сообщили о задержках, поскольку следователи прочесывали район в поисках новых зацепок.

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Эксклюзив

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
Важно

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море
Важно

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

