Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Нападение произошло на шоссе, соединяющем Лечче и Бриндизи, когда группа вооруженных людей в масках перекрыла дорогу, подогнав фургон и небольшой грузовик, чтобы остановить движение и заставить бронированный автомобиль остановиться возле съезда Тутурано.
По данным местных СМИ, некоторые из подозреваемых были одеты в черно-белые комбинезоны и маски и использовали автомобили, оборудованные мигалками, чтобы имитировать полицию, создавая путаницу перед тем, как взорвать взрывное устройство против фургона для перевозки наличных денег, принадлежащего Battistolli (BTV). На кадрах, снятых проезжавшими мимо автомобилистами, видно, как фургон взрывается в дыму и обломках.
Нападение быстро вызвало реакцию карабинеров и других сил безопасности, что привело к кратковременной перестрелке, когда на место прибыли полицейские. По данным провинциального командования в Лечче, автомобиль карабинеров был поражен пулей, но среди полицейских, охранников транспорта и гражданских автомобилистов не было серьезных ранений или погибших.
После того, как их попытка ограбления была сорвана, нападавшие скрылись с места происшествия, по сообщениям, угнав автомобили у проезжающих водителей, чтобы прорвать полицейские блокпосты. Позже власти арестовали двух подозреваемых, а несколько других остаются на свободе, поскольку продолжается розыск с помощью вертолетов и контрольно-пропускных пунктов по всему региону.
Полиция и прокуратура подтвердили, что, хотя взрывчатка грабителей нанесла значительный ущерб, встроенные системы безопасности бронированного фургона не позволили им добраться до наличных денег, в результате чего попытка в конечном итоге оказалась неудачной.
Участок SS 613 был временно закрыт, чтобы позволить криминалистам собрать улики и убрать поврежденные автомобили и обломки. Автомобилистам в Апулии сообщили о задержках, поскольку следователи прочесывали район в поисках новых зацепок.