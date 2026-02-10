Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Нападение произошло на шоссе, соединяющем Лечче и Бриндизи, когда группа вооруженных людей в масках перекрыла дорогу, подогнав фургон и небольшой грузовик, чтобы остановить движение и заставить бронированный автомобиль остановиться возле съезда Тутурано.

По данным местных СМИ, некоторые из подозреваемых были одеты в черно-белые комбинезоны и маски и использовали автомобили, оборудованные мигалками, чтобы имитировать полицию, создавая путаницу перед тем, как взорвать взрывное устройство против фургона для перевозки наличных денег, принадлежащего Battistolli (BTV). На кадрах, снятых проезжавшими мимо автомобилистами, видно, как фургон взрывается в дыму и обломках.