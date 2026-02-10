Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 10:18

Наука 0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

В Нинся-Хуэйском автономном районе стартовал масштабный проект восстановления деградированных земель. Учёные планируют вернуть к жизни более 6600 гектаров пустыни, используя цианобактерии - древнейшие микроорганизмы, существующие на Земле миллиарды лет.

Эти бактерии обладают необычным свойством. Они способны создавать биологическую почвенную корку - природный слой, который буквально склеивает песчинки между собой. Благодаря этому подвижные дюны превращаются в устойчивую поверхность, пригодную для роста растений.

Разработку технологии вели специалисты Китайской академии наук на экспериментальной станции в пустыне Шапотоу. Учёным удалось добиться впечатляющего результата - искусственная биокорка выдерживает ветры до 36 километров в час и стабилизирует песок всего за один год. В естественных условиях на это требуется от пяти до десяти лет.

Принцип работы напоминает научную фантастику. В засушливой среде бактерии могут «спать» годами. Но после дождя они быстро активизируются, размножаются и выделяют липкую биомассу, которая связывает песок и создаёт питательную основу для будущих растений.

Сначала исследователи пытались распылять жидкие растворы микроорганизмов, но метод оказался слишком дорогим и сложным. Тогда команда протестировала более 300 видов бактерий и выбрала семь самых устойчивых штаммов. Их смешали с органическими веществами и сформировали специальные капсулы - так называемые «твёрдые семена».

Такие блоки можно просто разбрасывать по пустыне. Они спокойно выдерживают экстремальную жару и засуху, а при первом дожде начинают работать как природные стабилизаторы почвы.

Проект уже называют одним из самых необычных геоинженерных экспериментов в мире. Если технология покажет устойчивый результат, она может изменить подход к борьбе с опустыниванием далеко за пределами Китая.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Важно

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Важно

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества
Важно

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Читать
Загрузка

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

Мир 20:55

Мир 0 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Читать

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Читать

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Читать

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Читать

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Читать

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать