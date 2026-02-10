Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

В Нинся-Хуэйском автономном районе стартовал масштабный проект восстановления деградированных земель. Учёные планируют вернуть к жизни более 6600 гектаров пустыни, используя цианобактерии - древнейшие микроорганизмы, существующие на Земле миллиарды лет.

Эти бактерии обладают необычным свойством. Они способны создавать биологическую почвенную корку - природный слой, который буквально склеивает песчинки между собой. Благодаря этому подвижные дюны превращаются в устойчивую поверхность, пригодную для роста растений.

Разработку технологии вели специалисты Китайской академии наук на экспериментальной станции в пустыне Шапотоу. Учёным удалось добиться впечатляющего результата - искусственная биокорка выдерживает ветры до 36 километров в час и стабилизирует песок всего за один год. В естественных условиях на это требуется от пяти до десяти лет.

Принцип работы напоминает научную фантастику. В засушливой среде бактерии могут «спать» годами. Но после дождя они быстро активизируются, размножаются и выделяют липкую биомассу, которая связывает песок и создаёт питательную основу для будущих растений.

Сначала исследователи пытались распылять жидкие растворы микроорганизмов, но метод оказался слишком дорогим и сложным. Тогда команда протестировала более 300 видов бактерий и выбрала семь самых устойчивых штаммов. Их смешали с органическими веществами и сформировали специальные капсулы - так называемые «твёрдые семена».

Такие блоки можно просто разбрасывать по пустыне. Они спокойно выдерживают экстремальную жару и засуху, а при первом дожде начинают работать как природные стабилизаторы почвы.

Проект уже называют одним из самых необычных геоинженерных экспериментов в мире. Если технология покажет устойчивый результат, она может изменить подход к борьбе с опустыниванием далеко за пределами Китая.





