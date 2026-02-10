Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцы провалили план по сбору налогов: сколько недобрали?

© LETA 10 февраля, 2026 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году налоговые поступления составили 15,173 миллиарда евро, что на 194 миллиона евро или 1,3% меньше, чем планировалось, сообщило Министерство финансов.

В то же время налоговые поступления в 2025 году были на 768,8 млн евро или на 5,3% больше, чем в 2024 году.

В совокупном государственном бюджете налоговые поступления в 2025 году составили 14,369 млрд евро, что на 183,3 млн евро или 1,3% меньше запланированного.

В государственном бюджете налоговые поступления составили 11,948 млрд евро, что на 202,8 млн евро или 1,7 % меньше запланированного, а в бюджете самоуправлений налоговые поступления составили 2,421 млрд евро, что на 19,5 млн евро или 0,8% больше запланированного.

В прошлом году поступления в государственную схему фондированных пенсий составили 803,8 млн евро, что на 10,7 млн евро или 1,3% меньше, чем планировалось.

В прошлом году больше всего было собрано взносов социального страхования - 5,618 млрд евро, что на 1% меньше плана.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году составили 4,1 млрд евро, что на 3,4% меньше запланированного, а поступления подоходного налога с населения - 2,768 млрд евро, что на 1,2% больше запланированного.

Поступления акцизов в 2025 году составили 1,245 млрд евро, что на 5,3 % меньше запланированного. Поступления налога на прибыль предприятий составили 787,6 млн евро, что на 14% больше плана, а поступления налога на недвижимость - 241,1 млн евро, что на 0,1% меньше плана.

Минфин отмечает, что недовыполнение плана налоговых поступлений в 2025 году в основном связано со снижением поступлений от НДС и акцизов на 145,8 млн евро и 69,2 млн евро соответственно, а также налога солидарности и налога на природные ресурсы.

Общий объем неналоговых поступлений в совокупный бюджет составил в прошлом году 1,1 млрд евро, что на 74,3 млн евро или 6,1% меньше, чем годом ранее. Это связано в основном с уменьшением выплат дивидендов в государственный бюджет - на 35,4 млн евро, причем уменьшились выплаты АО "Latvijas valsts meži" и АО "Latvenergo". Кроме того, в отличие от 2024 года, когда банки внесли 73,1 млн евро на поддержку ипотечных заемщиков, в прошлом году такая пошлина не взималась.

Минфин также отмечает, что общие поступления в бюджет от иностранной финансовой помощи в 2025 году составили 1,7 млрд евро, что на 109,5 млн евро или на 6% меньше, чем годом ранее, что связано с инвестиционным циклом.

