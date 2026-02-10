Ещё и заметёт: в выходные на Латвию обрушатся снегопады. И ледяной дождь

В середине недели во многих районах Латвии ожидается небольшой снег, более интенсивный снегопад ожидается в Латгалии и Селии, где снежный покров местами увеличится на 7-10 сантиметров. Более сильные осадки и снегопад возможны в пятницу и субботу вечером, при этом более высокие осадки прогнозируются в южных и восточных частях страны. В некоторых районах на юге страны, преимущественно на юго-востоке, местами возможен ледяной дождь.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), большая часть страны в настоящее время покрыта слоем снега толщиной 10-25 сантиметров, при этом в Латгалии выпало больше снега — в среднем 30-40 сантиметров, а в Дагде — до 45 сантиметров.

Если прогнозы по осадкам сбудутся, то к концу этой недели высота снежного покрова на большей части территории страны может превысить 30 сантиметров, а во многих местах в Латгалии достичь 50-65 сантиметров.

Обильные осадки ожидаются также в бассейне Даугавы в Белоруссии и России, где глубина снега уже составляет 40-50 сантиметров, поэтому этой весной в Даугаве, вероятно, произойдут самые сильные наводнения за последние годы.

Согласно текущему прогнозу Глобальной системы прогнозирования погоды, в ближайшие дни морозы в Латвии ослабнут, но в начале следующей недели в некоторых местах температура снова опустится до -25 градусов.

10 февраля в 8 утра температура воздуха в сети наблюдений колебалась от -6 градусов на Колке до -30 градусов на метеорологической станции в Даугавпилсе.

