Ещё и заметёт: в выходные на Латвию обрушатся снегопады. И ледяной дождь

© LETA 10 февраля, 2026 12:26

Новости Латвии 0 комментариев

По последним прогнозам погоды, во второй половине этой недели снежный покров в Латгалии может увеличиться на 20 сантиметров, а во многих местах превысить полметра в глубину.

В середине недели во многих районах Латвии ожидается небольшой снег, более интенсивный снегопад ожидается в Латгалии и Селии, где снежный покров местами увеличится на 7-10 сантиметров. Более сильные осадки и снегопад возможны в пятницу и субботу вечером, при этом более высокие осадки прогнозируются в южных и восточных частях страны. В некоторых районах на юге страны, преимущественно на юго-востоке, местами возможен ледяной дождь.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), большая часть страны в настоящее время покрыта слоем снега толщиной 10-25 сантиметров, при этом в Латгалии выпало больше снега — в среднем 30-40 сантиметров, а в Дагде — до 45 сантиметров.

Если прогнозы по осадкам сбудутся, то к концу этой недели высота снежного покрова на большей части территории страны может превысить 30 сантиметров, а во многих местах в Латгалии достичь 50-65 сантиметров.

Обильные осадки ожидаются также в бассейне Даугавы в Белоруссии и России, где глубина снега уже составляет 40-50 сантиметров, поэтому этой весной в Даугаве, вероятно, произойдут самые сильные наводнения за последние годы.

Согласно текущему прогнозу Глобальной системы прогнозирования погоды, в ближайшие дни морозы в Латвии ослабнут, но в начале следующей недели в некоторых местах температура снова опустится до -25 градусов.

10 февраля в 8 утра температура воздуха в сети наблюдений колебалась от -6 градусов на Колке до -30 градусов на метеорологической станции в Даугавпилсе.
 

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Важно

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?
Важно

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Важно

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

Мир 20:55

Мир 0 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

